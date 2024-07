"Wir ziehen in den Krieg": Cristiano Ronaldo mit Ansage an Frankreich und Kylian Mbappé

© Getty

Diogo Costa: "Das beste Spiel meines Lebens"

"Das war das beste Spiel meines Lebens", sagte der "Man of the Match", der im Anschluss an das torlose Remis nach Verlängerung in Frankfurt gleich die ersten drei Elfmeter der Slowenen abwehrte: "Ich bin froh, dass ich der Mannschaft helfen konnte."

Damit hatte Costa für kurze Zeit seinen Ruhm, in den Vordergrund drängte aber rasch wieder der große Star. Schließlich hatte Ronaldo ("Glückwunsch an unseren Torhüter") während und nach dem Achtelfinale seine Emotionen mit einer Menge großer Gesten zur Schau gestellt.

Jeder sollte offensichtlich das Leid des 39-Jährigen nach vergebenen Chancen und seinem Scheitern beim Foulelfmeter in der Verlängerung (105.) sehen.

Der Mutter des alternden Stars stand auf der Tribüne der Schrecken ins Gesicht geschrieben, die Mitspieler fühlten sich zum Trost genötigt. Bis Portugals Rekordnationalspieler (211 Partien) dann im Shootout als erster Schütze wieder vom Punkt antrat - und traf. Zur Freude von Trainer Roberto Martinez, der seinem Star dafür dankte, dass "er ist wie er ist".