"Kane-Problem": Star des FC Bayern München ein Fremdkörper im Spiel der Engländer

Zur Besänftigung der Kritiker muss Rekordjäger Harry Kane ausgerechnet an den Ort seiner heftigsten Bayern-Niederlage. Mit dem Münchnern kassierte der Kapitän der englischen Fußballer am 9. Dezember in Frankfurt ein 1:5 - eine Schmach.

Bei der Neuauflage des EM-Halbfinals von 2021 gegen Dänemark soll nun alles besser werden, Kane träumt in der Mainmetropole von Liebe auf den zweiten Blick.

Der Angreifer steht am Donnerstag (18.00 Uhr/ZDF und MagentaTV) besonders im Blickpunkt, schließlich wurde er nach dem mühsamen Auftakt gegen Serbien (1:0) als Sinnbild des biederen Auftritts ausgemacht.

"Wenn Southgate für den Rest der EM an diesem System festhält, wird das die Nummer neun stark beeinträchtigen", schrieb Ex-Nationalspieler Jamie Carragher in einer Kolumne. Er sehe ein "Kane-Problem".