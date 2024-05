"Qualität, die wir sehr schätzen und brauchen": Portugals Nationaltrainer Roberto Martínez erklärt EM-Nominierung von Cristiano Ronaldo

"Was Cristiano Ronaldo betrifft, so denke ich, dass es besser ist, über seine Statistiken zu sprechen. Ein Spieler, der in 41 Spielen 42 Tore für seinen Verein erzielt hat, zeigt Kontinuität, die körperliche Fähigkeit, immer fit zu sein, und die Qualität vor dem Tor, die wir wirklich schätzen und brauchen", sagte der Spanier gegenüber Reportern.

Und weiter: "Wir treffen unsere Entscheidungen nicht danach, wo die Spieler spielen. Wir wollen die beste Mannschaft zusammenstellen und die 26 Spieler aufstellen, die die beste Mannschaft bilden. Wir beobachten die individuelle Leistung der Spieler und die Rolle, die sie in der Umkleidekabine spielen. Es gibt Spieler, die in wichtigen Umkleideräumen eine untergeordnete Rolle spielen, und andere, die in weniger starken Umkleideräumen eine wichtige Rolle spielen. Seit März 2023 bis jetzt haben wir eine Menge Informationen gesammelt."

Martinez' Mannschaft wird sich im Juni mit Freundschaftsspielen gegen Finnland, Kroatien und Irland auf das Turnier vorbereiten. Anschließend trifft Portugal in der Gruppenphase der Euro 2024 auf die Tschechische Republik, die Türkei und Georgien.