Frankreich, Kader bei der EM 2024: Wer steht im Aufgebot und wer fehlt?

EM 2024: Frankreichs Torhüter

Mike Maignan jagte Didier Deschamps kürzlich einen gehörigen Schrecken ein. Im Achtelfinal-Rückspiel der Europa League zwischen der AC Mailand und Slavia Prag (3:1) musste er nach nur 21 Minuten wegen einer Knieverletzung vom Platz. Doch diese war nicht so schwerwiegend, dass er für die Freundschaftsspiele im März gegen Deutschland (am 23. in Lyon) und Chile (am 26. in Marseille) ausfällt.

Solange Maignan fit ist, wird er Deschamps' Nummer 1 bei der EM sein, denn er hat sich in den letzten Jahren als einer der besten Torhüter der Welt etabliert. In der Qualifikation hat er vor einem Jahr in Dublin gegen Irland mit einer Glanzparade in letzter Sekunde beim Stand von 1:0 drei wichtige Punkte für seine Mannschaft gesichert.

Hinter ihm wird wohl Brice Samba vom RC Lens, dem diesjährigen Champions-League-Teilnehmer, die Nummer zwei werden. Im letzten Quali-Spiel gegen Griechenland (2:2) stand er statt Alphonse Areola im Kasten. Der Keeper von West Ham United ist schon seit 2015 der dritte Keeper unter Deschamps.

Nicht in den Kader werden es ohne Ausfälle wohl also Lucas Chevalier (Lille), Alban Lafont (Nantes) und Ex-Frankreich-Keeper Steve Mandanda (Rennes) schaffen.