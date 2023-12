Die EM 2024 in Deutschland rückt von Tag zu Tag näher. SPOX wirft einen Blick auf die Übertragungssituation und erklärt, wie die Aufteilung der Spiele auf die Anbieter ARD, ZDF, MagentaTV und RTL ungefähr aussieht.

Am 14. Juni ist es so weit, in der Münchner Allianz Arena eröffnet die deutsche Nationalmannschaft mit dem ersten Gruppenspiel gegen Schottland die Heim-EM 2024. In den vier Wochen darauf kämpfen insgesamt 24 Nationen um den begehrten Titel des Europameisters, den zuletzt Italien bei der paneuropäischen EM 2021 gewinnen konnte. In Deutschlands Gruppe A heißen die Gegner neben Schottland, Ungarn und Schweiz.

Eine weitere wichtige Frage betrifft auch die Übertragungssituation. Wo sind die EM-Spiele zu sehen, wie werden sie auf die Sender ARD, ZDF, MagentaTV und RTL aufgeteilt? Dazu gibt es im Folgenden eine Erklärung.

© getty

EM 2024, Übertragung und Aufteilung der Sender: Welche Spiele werden bei ARD, ZDF, MagentaTV und RTL gezeigt / übertragen?

Die Übertragungsrechte am kompletten Turnier besitzt nur ein Anbieter: MagentaTV. Alle anderen Sender haben jedoch Sublizenzen bekommen, damit gemeint sind die beiden öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF sowie der Privatsender RTL.

Von den 51 Spielen werden 34 von der ARD oder dem ZDF übertragen, wobei die Spiele der deutschen Mannschaft, die beiden Halbfinals und das Finale am 14. Juli darin auf jeden Fall inbegriffen sind. Die Öffentlich-Rechtlichen sind diesbezüglich nicht nur im TV, sondern auch im kostenlosen Livestream bei sportschau.de und zdf.de im Einsatz.

RTL wurden bei der EM 17 Spiele gegeben, die ebenfalls im Free-TV gezeigt werden - der Großteil davon Gruppenspiele, jedoch werden auch zwei Achtelfinalspiele und ein Viertelfinale abgedeckt. Allerdings ist der Livestream bei RTL+ mit Kosten verbunden, dies gilt auch für die Übertragungen beim Pay-TV-Sender MagentaTV.

Wer also Zugang auf alle 51 EM-Partien möchte, kommt nicht um MagentaTV herum, da es fünf Spiele gibt, die dort exklusiv angeboten werden. Dies bezieht sich auf zwei Spiele der deutschen Gruppe A (Ungarn vs. Schweiz am 15. Juni und Schottland vs. Ungarn am 23. Juni), ein Spiel der Gruppe C (Slowenien vs. Serbien am 20. Juni) sowie ein noch nicht feststehendes weiteres Gruppenspiel und ein Achtelfinale. Die Entscheidungen sollen noch im Laufe des Turniers fallen.

EM 2024: Alle Gruppen im Überblick