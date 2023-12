Die Europameisterschaft in Deutschland rückt immer näher. SPOX verrät Euch alle wichtigen Informationen zum Kauf von Tickets.

Am 14. Juni startet die Europameisterschaft in Deutschland, wenn das DFB-Team das Turnier in der Münchner Allianz Arena gegen Schottland eröffnet.

Entsprechend groß ist bereits der Ansturm auf die Tickets. SPOX verrät Euch, wie und ob Ihr noch Karten ergattern könnt.

EM 2024, Tickets kaufen: Gruppenphase

Die Gruppen wurden Anfang Dezember ausgelost, deshalb steht der Spielplan für die Gruppenphase bereits fest. Diese wird sich über zwölf Tage ziehen.

Drei Nationen müssen sich derweil noch für die Europameisterschaft qualifizieren. Mehr Infos zu den Playoffs gibt es hier.

EM 2024: Auslosung Gruppenphase Gruppe A Gruppe B Gruppe C Deutschland Spanien Slowenien Schottland Kroatien Dänemark Ungarn Italien Serbien Schweiz Albanien England Gruppe D Gruppe E Gruppe F Playoff A Belgien Türkei Niederlande Slowakei Playoff C Österreich Rumänien Portugal Frankreich Playoff B Tschechien

EM 2024, Tickets kaufen: Zeitplan und Termine

Auf die Gruppenphase folgt eine zweitägige Pause, ehe es am 29. Juni mit dem Achtelfinale weitergeht. Das Finale im Berliner Olympiastadion steigt dann am 14. Juli.

Datum Event März 2024 Play-Off-Spiele zur EM 2024 Freitag, 14. Juni 2024, 21:00 Uhr Eröffnungsspiel der EM 2024 in München Mittwoch, 19. Juni 2024 Zweites Gruppenspiel der DFB-Elf in Stuttgart Sonntag, 23. Juni 2024 Drittes Gruppenspiel der DFB-Elf in Frankfurt Samstag, 29. Juni 2024 Beginn der Finalrunde in Dortmund Sonntag, 14. Juli 2024, 21:00 Uhr Finale der EM 2024 in Berlin

© getty Turnierdirektor Philipp Lahm und Botschafterin Célia Sasic präsentieren den EM-Pokal im Olympiastadion in Berlin.

EM 2024, Tickets kaufen: Preise, Registrierung, Auslosung, Vergabe der Karten

Es gibt mehrere Möglichkeiten, wie Ihr Tickets für die EURO 2024 erwerben könnt. Der Verkauf für das Turnier findet in mehreren gestaffelten Zeitfenstern statt, um eine faire Verfügbarkeit für alle Fans zu gewährleisten.

In der ersten Ticketphase, die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung bereits abgeschlossen ist, konnten sich Fans aus aller Welt um Karten für alle Spiele bewerben. Sie fand vom 3. Oktober 2024 bis zum 26. Oktober 2024 über die offizielle Seite der UEFA statt. Diejenigen, die erfolgreich waren, wurden am 14. November 2023 informiert.

Die zweite Ticketphase begann am 2. Dezember 2023 im Rahmen der offiziellen Auslosung für die EM. Der Verkauf der Eintrittskarten erfolgt über die Portale der nationalen Verbände für die qualifizierten Mannschaften, wobei ein spezielles Verkaufsfenster für die Fans der 21 automatisch qualifizierten Mannschaften zur Verfügung steht.

Die dritte und letzte Verkaufsphase findet im März und April 2024 statt, wenn die letzten Tickets an die Fans der letzten drei Nationen, die sich über die Playoffs der UEFA Nations League qualifiziert haben.

Im Folgenden findet Ihr eine Auflistung der bereits qualifizierten Teams, die über ein gesondertes Ticket-Portal verfügen.

Im Gegensatz zu anderen großen Turnieren, bei denen Tickets auf dem Gebrauchtmarkt erhältlich sind, wird die UEFA kurz vor der EURO 2024 ein eigenes Fenster für den Wiederverkauf von Tickets für diejenigen anbieten, die nicht zu den Spielen kommen können, um den Schwarzhändlern entgegenzuwirken.

Die Fans können jedoch immer noch einen Sitzplatz auf dem Gebrauchtmarkt, z. B. bei StubHub, finden, sobald der Verkauf stattgefunden hat.

Dabei ist wichtig, sicherzustellen, dass Ihr nur von einer vertrauenswürdigen Quelle Tickets einkauft.

EM 2024: Stadien und Spielorte der Europameisterschaft