Frankreich vs. Irland heute live, Übertragung: EM-Qualifikation im Free-TV, Livestream und Liveticker

In der Länderspielpause steht der fünfte Spieltag der Qualifikation für die Europameisterschaft 2024 in Deutschland an. Dabei treffen heute Frankreich und Irland aufeinander. Hier bekommt Ihr alle Infos zur Partie.

Frankreich vs. Irland heute live, Übertragung: EM-Qualifikation im Free-TV und Livestream

Eine Übertragung im Free-TV wird es nicht geben. Die Exklusiven Rechte an allen Spielen der Qualifikation für die Europameisterschaft in Deutschland besitzt nämlich DAZN. Dort könnt Ihr ein Abonnement abschließen, was Euch monatlich im passenden Paket im Jahresabo 19,99 Euro und im monatlich kündbaren Modell 24,99 Euro kostet. Kommentator ist heute Guido Hüsgen.

Frankreich vs. Irland heute live, Übertragung: EM-Qualifikation im Liveticker

Alternativ könnt Ihr auch bei SPOX live mit dabei sein. In unserem ausführlichen und kostenlosen Liveticker verpasst Ihr nichts.

Liveticker: Frankreich vs. Irland

EM-Qualifikation: Die Tabelle der Gruppe B

Platz Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt. 1 Frankreich 4 4 0 0 9:0 9 12 2 Griechenland 3 2 0 1 5:2 3 6 3 Irland 3 1 0 2 4:3 1 3 4 Niederlande 2 1 0 1 3:4 -1 3 5 Gibraltar 4 0 0 4 0:12 -12 0

Frankreich vs. Irland heute live: Die Infos zum Spiel

Datum: 07.09.2023

07.09.2023 Uhrzeit: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Spielort: Parc des Princes, Paris

Parc des Princes, Paris Übertragung im TV: keine

keine Übertragung im Livestream: DAZN

Liveticker: SPOX

EM-Qualifikation: Der 5. Spieltag im Überblick