In etwas mehr als einem Jahr findet die Fußball-Europameisterschaft 2024 statt. Hier erfahrt Ihr, warum Deutschland dafür keine Qualifikation bestreiten muss.

Erst vor wenigen Monaten ging in Katar die erste Winter-Weltmeisterschaft über die Bühne. Argentinien um Superstar Lionel Messi durfte am Ende die Trophäe zum dritten Mal in die Höhe stemmen. Dem ging ein spektakuläres Finale gegen Frankreich, das erst im Elfmeterschießen entschieden wurde, voraus.

So lange wie es normalerweise der Fall ist - nämlich zwei Jahre -, müssen die Fans aber nicht mehr auf das nächste Großereignis warten. Die Europameisterschaft 2024 steigt bereits in etwas mehr als einem Jahr. Was das Turnier betrifft, bestreitet die deutsche Nationalmannschaft dafür jedoch keine Qualifikation.

DFB-Team: Darum spielt Deutschland keine EM-Qualifikation

Dazu gibt es auch eine ganz simple Erklärung: Deutschland muss keine Qualifikation spielen, da es als Gastgeber bereits fix für die EM 2024 qualifiziert ist. Dies ist eine Tradition, die im Fußball schon immer existierte - keine WM oder EM fand jemals ohne das Gastgeberteam statt.

© getty Nach der verpatzten WM will es das DFB-Team bei der Heim-EM 2024 besser machen.

Deutschland ist bislang die einzige von insgesamt 24 Nationen, die bereits einen Platz bei der EM sicher hat. Das DFB-Team ist Teil der Gruppe A und wird am 14. Juni 2024 beim Eröffnungsspiel in der Münchner Allianz Arena (der werbefreie Name der UEFA lautet: München Fußball Arena) mit dabei sein.

DFB-Team: Die Stadien und Spielorte der Europameisterschaft 2024

In zehn verschiedenen Stadien bzw. Städten wird die Heim-EM ausgetragen. Diese wurden, aus Gründen der Nachhaltigkeit, in die drei Cluster Nord/Nordost, West und Süd eingeteilt. Pro Gruppe wird in höchstens zwei Clustern gespielt, um die Reisewege zu reduzieren.

Während das Eröffnungsspiel in München stattfindet, steigt das Finale am 14. Juli 2024 im Berliner Olympiastadion.

Stadt Stadion Zuschauerzahl Cluster Berlin Olympiastadion 70.033 Nord/Nordost Hamburg Volksparkstadion 50.215 Nord/Nordost Leipzig Red Bull Arena 46.635 Nord/Nordost Köln RheinEnergieStadion 46.922 West Dortmund Signal-Iduna-Park 61.524 West Gelsenkirchen Veltins-Arena 49.471 West Düsseldorf Merkur Spiel-Arena 46.264 West Stuttgart Mercedes-Benz-Arena 50.998 Süd Frankfurt a.M. Deutsche Bank Park 48.057 Süd München Allianz Arena 66.026 Süd

EM 2024: Die Qualifikationsgruppen

Während die Gruppen für die EM-Endrunde logischerweise noch nicht existieren, ist diese Frage für die Qualifikation bereits geklärt. 53 europäische Nationen kämpfen, auf zehn Gruppen verteilt, von März 2023 bis November 2023 - März 2024, wenn man die Playoffs miteinbezieht - um die Tickets für das Event in Deutschland.