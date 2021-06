Der Start der EM 2021 rückt näher und Deutschland wird mit dem Spiel gegen Frankreich ins Turnier starten. Wo Ihr den ersten Auftritt des DFB-Teams live sehen könnt, verraten wir Euch hier.

Deutschland startet in sein letztes EM-Abenteuer unter Jogi Löw mit dem Spiel gegen Frankreich in München. Am Dienstag (ab 21 Uhr im Liveticker) wird es ernst für Manuel Neuer und Co. - doch wer überträgt die Begegnung live im TV und Livestream? SPOX liefert die Antwort.

Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Frankreich bei der EM im TV und Livestream?

Fans der deutschen Nationalelf müssen viel Geduld mitbringen, denn das DFB-Team wird erst als allerletztes bei der EM 2021 zum Einsatz kommen. Die Begegnung in Gruppe C gegen Frankreich ist nämlich das letzte Spiel des ersten Spieltages der EURO 2020.

Gespielt wird in der Münchner Allianz Arena und Anpfiff gegen den amtierenden Weltmeister Frankreich mit den Bayern-Stars Benjamin Pavard, Corentin Tolisso und Kingsley Coman ist am Dienstag, den 15. Juni um 21 Uhr.

Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Frankreich live im Free-TV?

Deutschland gegen Frankreich wird es in Deutschland live im Free-TV zu sehen geben. Die öffentlich-rechtlichen Sender Das Erste (ARD) und das ZDF zeigen insgesamt 41 der 51 Spiele der EM 2021 live. Darunter auch alle spiele der deutschen Mannschaft und die komplette K.o.-Phase.

Wenn Deutschland am Dienstag auf Frankreich trifft, ist das ZDF an der Reihe und überträgt live. Die Vorberichte starten bereits um 20 Uhr mit Moderator Jochen Breyer und den Experten Christoph Kramer und Per Mertesacker. Zudem steht Peter Hyballa für Taktikanalysen bereit. Zu Gast im Studio wird zudem der frühere französische Welt- und Europameister Christian Karembeu sein.

Pünktlich zum Spiel geht es dann zu Kommentator Bela Rethy ins Stadion. Er wird unterstützt von Co-Kommentator Sandro Wagner.

Einen genauen Überblick über den Spielplan und den TV-Übertragungen der EM 2021 findet Ihr hier!

© getty Thomas Müller trifft mit Deutschland zum EM-Auftakt auf Frankreich.

Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Frankreich live im Pay-TV?

ZDF ist nicht der einzige Sender, der Deutschland gegen Frankreich bei der EM 2021 live zeigen wird. Zu sehen ist das Spiel nämlich auch bei MagentaTV, dem IPTV-Paket der Telekom. Hier gibt es die Begegnung sogar im hochauflösenden 4K zu sehen. MagentaTV überträgt als einziger Anbieter alle Spiele der EM 2021 live.

Die Vorberichte dort starten ebenfalls um 20 Uhr aus dem Studio in München. Moderator Johannes B. Kerner und Experte Michael Ballack stimmen dann auf den EM-Auftakt des deutschen Teams ein. Anschließend übernimmt Kommentator Wolff Fuss pünktlich zum Anpfiff um 21 Uhr. Zu sehen ist die Übertragung auf dem Kanal Fußball 1 (UHD) - myTeamTV.

Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Frankreich live im Livestream?

Deutschland gegen Frankreich gibt es nicht nur im TV, sondern auch im Livestream zu sehen. Kostenlos für alle bietet das ZDF das Spiel über seine ZDFMediathek im Livestream an. Der ist über die Website sowie über Apps für Smartphone, Tablets und Smart-TVs zu erreichen.

MagentaTV wiederum bietet nahezu sein komplettes Programm im Livestream an, damit auch die Übertragungen zur EM 2021. Hierfür wird entweder ein MagentaTV Smart Tarif benötigt oder für Leute ohne Telekomfestnetzvertrag der Tarif MagentaTV Smart Flex, der monatlich kündbar ist.

Die Streams von MagentaTV sind über die MagentaTV App für Smartphones, Tablets und Smart-TVs abrufbar.

Wer zeigt / überträgt Highlights des Spiels Deutschland vs. Frankreich?

Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Frankreich live im TV und Livestream? EM-Spiel im Liveticker

Seid Ihr am Dienstagabend unterwegs und könnt die Partie nicht live sehen? Kein Problem, denn SPOX bietet Euch zum Spiel Frankreich gegen Deutschland auch einen kompeteten Liveticker an, mit dem Ihr keine wichtige Aktion verpasst.

Darüber hinaus bieten wir Euch zu jedem Spiel der EM 2021 einen Liveticker an.

EM 2021 - Gruppe F: Termine und Übertragung im TV

Deutschland

Frankreich

Portugal

Ungarn

Datum Begegnung Uhrzeit TV-Übertragung 15. Juni Ungarn - Portugal 15 Uhr ZDF, MagentaTV 15. Juni Frankreich - Deutschland 21 Uhr ZDF, MagentaTV 19. Juni Ungarn - Frankreich 15 Uhr Das Erste, MagentaTV 19. Juni Deutschland - Portugal 18 Uhr Das Erste, MagentaTV 23. Juni Portugal - Frankreich 21 Uhr MagentaTV 23. Juni Ungarn - Deutschland 21 Uhr ZDF, MagentaTV

EM 2021: Die Gruppen im Überblick

Wie bei der vergangenen Europameisterschaft 2016 nehmen auch in diesem Jahr 24 Nationen teil. Das DFB-Team kämpft dabei in der Gruppe F gegen den amtierenden Weltmeister Frankreich, den amtierenden Europameister Portugal und Ungarn ums Weiterkommen.