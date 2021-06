Nordmazedonien vs. Niederlande: EM 2021 Vorrundenspiel heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der letzte Spieltag in der Gruppe C steht vor der Tür. Wir zeigen Euch, wie Ihr die Partie zwischen den Niederlanden und Nordmazedonien heute live im TV und Livestream sehen könnt.

Sichert sich Holland heute den Gruppensieg gegen Nordmazedonien? Wir zeigen Euch euch wie Ihr die Elftal heute im TV und Stream verfolgen könnt.

Nordmazedonien vs. Niederlande: EM 2021 Vorrundenspiel heute live im TV und Livestream

Weil zur selben Zeit eine weitere wichtige Partie der EM läuft, gibt es heute eine Besonderheit bei der Übertragung von Holland gegen Nordmazedonien.

Nordmazedonien vs. Niederlande: EM 2021 Vorrundenspiel heute live im Free-TV

Das Match aus Amsterdam ist heute weder bei der ARD oder dem ZDF zu sehen. Das Erste hat entschieden, das Parallelspiel der Auswahl Österreichs gegen die Ukraine zu übertragen. Somit kann man Oranje heute leider nicht im Free-TV verfolgen.

Nordmazedonien vs. Niederlande: EM 2021 Vorrundenspiel heute live im TV

Die Vorberichte zum Kracher um den Gruppensieg beginnen circa eine Stunde vor Anpfiff. Das Spiel wird um 18.00 Uhr angepfiffen. Kunden der Telekom können auf MagentaTV zurückgreifen, wenn sie im Besitz eines gültigen Abos sind.

Der TV-Service von Anbieter Telekom strahlt alle 51 EM-Spiele live im und im Livestream aus. Dafür fallen aber jeweils Kosten an.

Speziell zur EM gibt es ein besonderes Paket. Wenn Ihr "MagentaTV Smart" bucht, sind die ersten drei Monate kostenfrei zu haben. Danach werden bei einer Vertragslaufzeit von 24 Monaten pro Monat genau zehn Euro fällig. Das Paket gibt es auch für Nicht-Kunden. Der Livestream ist über die MagentaTV-App abrufbar.

Nordmazedonien vs. Niederlande: EM 2021 Vorrundenspiel heute im Livestream

Auch unterwegs könnt ihr bei der EM mitfiebern. Mithilfe von Magenta Sport seit Ihr auch unterwegs am Handy oder Tablet live dabei am Montagabend in Amsterdam. Hier startet die Übertragung ebenfalls etwa eine Stunde vor dem Anstoß.

Die Magenta Sport App könnt Ihr euch kinderleicht auf euer Smartphone oder iPad laden und los geht's am Abend mit Spitzenfußball.

Nordmazedonien vs. Niederlande: EM 2021 Vorrundenspiel heute im Liveticker

Da die Partie nicht kostenlos zu sehen ist, sei Euch der Liveticker von SPOX ans Herz gelegt. Hier seid Ihr immer auf dem neusten Stand und verpasst keine wichtige Aktion auf dem Rasen der Amsterdam Arena. Außerdem findet Ihr HIER eine Übersicht über alle anderen Liveticker der Europameisterschaft.

Nordmazedonien vs. Niederlande: EM 2021 Vorrundenspiel: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Voraussichtliche Aufstellung von Nordmazedonien:

Dimitrievski - Alioski - Musliu - Velkovski - Ristovski - Nikolov - Bardhi - Ademi - Spirovski - Elmas - Pandev

Dimitrievski - Alioski - Musliu - Velkovski - Ristovski - Nikolov - Bardhi - Ademi - Spirovski - Elmas - Pandev Voraussichtliche Aufstellung von Holland:

Stekelenburg - Timber - van Aanholt - Wijndal - de Ligt - Gravenberch - F. de Jong - de Roon - Koopmeiners - Malen - Berghuis

Nordmazedonien vs. Niederlande: EM 2021 Vorrundenspiel: Aktueller Stand Gruppe C

Mannschaft Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk. 1 Niederlande 2 2 0 0 5:2 +3 6 2 Österreich 2 1 0 1 3:3 0 3 2 Ukraine 2 1 0 1 3:3 0 3 4 Nordmazedonien 2 0 0 2 1:4 -3 0

Nordmazedonien vs. Niederlande: EM 2021 Vorrundenspiel: Termin, Uhrzeit, Ort

Termin: 21.6.2021

21.6.2021 Uhrzeit: 18.00 Uhr

18.00 Uhr Ort: Amsterdam Arena

Amsterdam Arena TV-Übertragung: Magenta Sport

Nordmazedonien vs. Niederlande: EM 2021 Vorrundenspiel: Highlights bei DAZN

Wenn Ihr das Spiel der Holländer heute verpassen solltet, ist DAZN für Euch da.

Mit DAZN könnt Ihr zu jedem einzelnen EM-Spiel die Highlights bereits 60 Minuten nach Abpfiff genießen.

Doch DAZN hat nicht nur Highlights im Angebot. Der Streaminganbieter gilt als Europas Number One in Sachen Livesport. Hier gibt es Action aus Champions League, NBA, UFC und vielem mehr.

