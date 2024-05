FC Ingolstadt wirft Michael Köllner raus - U19-Trainerin übernimmt

Wie der FCI, der vor den letzten drei Spieltagen nur den elften Tabellenplatz belegt, mitteilte, sei "die sportliche Weiterentwicklung unserer Mannschaft, die nötig ist, unsere Ziele zu erreichen, im Jahr 2024 weitestgehend ausgeblieben".

Sportdirektor Ivo Grlic erklärte: "Als Vierter der Hinrunde war es unser Plan, bis zum Saisonende zumindest oben mitzumischen. Doch seit dem Start in das Jahr 2024 glichen unsere unstetigen Leistungen vielmehr einer Achterbahnfahrt, was auch der aktuell 15. Rang in der Rückrundentabelle belegt. Aufgrund der sportlichen Stagnation haben wir nun gehandelt."

Köllner (58), der den 1. FC Nürnberg 2018 in die Bundesliga geführt hatte, war seit April 2023 für den FCI verantwortlich.

Die gebürtige Ingolstädterin Wittmann (32) freut sich auf ihre Aufgabe bis Saisonende: "Es gibt keinen Ort, an dem ich lieber hätte debütieren wollen. Ingolstadt ist für mich etwas ganz Besonderes, mein Heimatverein. Hier habe ich vor 19 Jahren angefangen, selbst gespielt und erste Schritte als Trainerin machen dürfen."