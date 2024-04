Rot-Weiss Essen darf weiter von der Rückkehr in die 2. Fußball-Bundesliga träumen. Der Traditionsklub aus dem Ruhrpott besiegte am Sonntag den FC Ingolstadt mit 4:0 (3:0) und blieb damit in der 3. Liga dem Tabellendritten Preußen Münster mit drei Punkten Rückstand auf den Fersen.

Sandro Plechaty (9.), Cedric Harenbrock (41.) und Leonardo Vonic (45.+4, Foulelfmeter) erzielten an der Hafenstraße die Tore für die Gastgeber, die 2007 aus der 2. Liga abgestiegen und zwischenzeitlich nach Insolvenz bis in die Fünftklassigkeit abgestürzt waren. Zudem traf der Ingolstädter Simon Lorenz (59.) ins eigene Tor. Die Essener sind seit sieben Spielen ungeschlagen.

