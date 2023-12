Arminia Bielefeld vs. Dynamo Dresden heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 3. Liga im TV und Livestream

Eine Free-TV-Übertragung zu Bielefeld gegen Dresden wird heute nicht zur Verfügung gestellt, stattdessen führt wieder einmal kein Weg an MagentaSport vorbei. Der Anbieter der Telekom besitzt die Übertragungsrechte an allen Spielen der 3. Liga und überträgt Bielefeld vs. Dresden ab 18.30 Uhr auf seiner Plattform. Durch das Spiel begleiten Euch dabei Christian Straßburger, Thomas Wagner und Martin Lanig.

Allerdings ist der Zugriff auf das Sportangebot von MagentaSport mit Kosten verbunden. Telekom-Kunden müssen dabei 7,95 Euro je Monat (Jahresabo) oder 12,95 pro Monat (Monatsabo) zahlen. Bei Nicht-Kunden sieht die Sache so aus: 12,95 Euro pro Monat für das Jahresabo und 19,95 Euro für das Monatsabo.