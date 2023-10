Spitzenspiel in der 3. Liga! Hier bei SPOX könnt Ihr die Partie zwischen dem SSV Ulm und Dynamo Dresden im Liveticker verfolgen.

Die beiden Teams trennen in der Tabelle lediglich zwei Punkte. Kann Ulm an Dresden vorbeiziehen und an die Spitze klettern. Bei SPOX im Liveticker bleibt Ihr auf dem Laufenden.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Hier geht's zum Refresh der Seite.

SSV Ulm vs. Dynamo Dresden: 3. Liga heute im Liveticker - vor Beginn

vor Beginn Das Spitzenspiel der 3. Liga wird am heutigen Sonntag um 13.30 Uhr im Ulmer Donaustadion angepfiffen.

vor Beginn Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker für das Duell zwischen dem SSV Ulm und Dynamo Dresden.