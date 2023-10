Der SC Freiburg II empfängt heute Erzgebirge Aue zum Duell in der 3. Liga. Doch wer zeigt / überträgt das Aufeinandertreffen am 13. Spieltag live im TV und Livestream? Das verrät Euch SPOX in diesem Artikel.

Zum Abschluss des 13. Spieltags der 3. Liga trifft am Abend der SC Freiburg II auf Erzgebirge Aue. Die Partie wird um 19.30 Uhr im Dreisamstadion in Freiburg angepfiffen.

Die Reservemannschaft des SC Freiburg befindet sich aktuell nur auf dem 19. Platz und hat einen Sieg bitter nötig. Aue steht in der Tabelle etwas besser da - Platz zehn -, kassierte in den vergangenen fünf Spielen jedoch drei Niederlagen.

© getty Wie schlagen sich die Gäste heute in Freiburg?

SC Freiburg II vs. Erzgebirge Aue heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 3. Liga im TV und Livestream?

Freiburg II gegen Aue wird nicht im Free-TV übertragen. Wer eine Übertragung sucht, wird nur bei MagentaSport fündig, wo um 19.15 Uhr die Vorberichte starten. Während der Sendung kümmert sich folgendes Duo um den Kommentar:

Kommentar: Martin Piller

Martin Piller Moderation: Kevin Gerwin

Der Zugang zum Spiel ist jedoch mit einer Kostenbarriere versperrt. Das dafür benötigte Abonnement kostet jenen, die Kunden bei der Telekom sind, 7,95 Euro je Monat für das Jahresabo und 12,95 Euro für das Monatsabo. Nicht-Kunden müssen 12,95 Euro pro Monat für das Jahresabo oder 19,95 Euro im Monatsabo hinblättern.

SC Freiburg II vs. Erzgebirge Aue heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 3. Liga im TV und Livestream? - Die Infos im Überblick

Event: 3. Liga, 13. Spieltag

3. Liga, 13. Spieltag Partie: SC Freiburg II auf Erzgebirge Aue

SC Freiburg II auf Erzgebirge Aue Datum: 29. Oktober

29. Oktober Anpfiff: 19.30 Uhr

19.30 Uhr Spielort: Dreisamstadion, Freiburg

Dreisamstadion, Freiburg Übertragung im TV: MagentaSport

Übertragung im Livestream: MagentaSport

Liveticker: SPOX

SC Freiburg II vs. Erzgebirge Aue heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 3. Liga im TV und Livestream? - Der Liveticker von SPOX

Darüber hinaus tickert SPOX das Duell live und ausführlich mit. Tore, Elfmeter, Platzverweise, Ein- und Auswechslungen - hier verpasst Ihr nichts.

Hier geht es zum Liveticker des Drittligaspiels zwischen dem SC Freiburg II und Erzgebirge Aue.

3. Liga, 13. Spieltag: Die Tabelle