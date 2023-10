Zum Abschluss des 10. Spieltags treffen in der 3. Liga der FC Ingolstadt und Jahn Regensburg aufeinander. Wo das Ganze im TV und Livestream übertragen wird und die Partie tickert, verrät dieser Artikel.

Wie gewohnt wird das letzte Duell des Spieltags um 19.30 Uhr angepfiffen. Als Spielstätte dient der Audi-Sportpark in Ingolstadt.

Einen klaren Favoriten gibt es heute nicht. Regensburg ging zwar als Tabellendritter in den Spieltag, allerdings sind die zehntplatzierten Ingolstädter nur drei Zähler dahinter.

Wer Ingolstadt vs. Regensburg im TV und Livestream zeigt / überträgt? Das erfahrt Ihr hier!

FC Ingolstadt vs. Jahn Regensburg heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 3. Liga im TV und Livestream?

Die 3. Liga liegt in fester Hand von MagentaSport. Die Streamingplattform der Telekom beginnt seine Übertragungen für gewöhnlich eine Viertelstunde vor dem Anpfiff, so auch bei Ingolstadt vs. Jahn Regensburg. Ab 19.15 Uhr flimmert die Vorberichterstattung über Eure Bildschirme, folgendes Team ist im Einsatz:

Kommentar: Oliver Forster

Moderation: Tobias Wahnschaffe

Einziger Haken: Ihr braucht ein Abo, um auf MagentaSport zugreifen zu können. Seid Ihr schon bei der Telekom, zahlt Ihr entweder 7,95 Euro monatlich (Jahresabo) oder 12,95 Euro (Monatsabo). Seid Ihr das nicht, werden 12,95 Euro (Jahresabo) bzw. 19,95 Euro (Monatsabo) fällig.

Möchtet Ihr Euch das Abonnement sparen, könnt Ihr auch das Einzelspiel bei OneFootball buchen.

© getty Der FC Ingolstadt empfängt heute Jahn Regensburg.

3. Liga: FC Ingolstadt vs. Jahn Regensburg heute live im Liveticker

Wir haben noch eine weitere Alternative für Euch: unseren Liveticker! Dort versorgen wir Euch mit regelmäßigen Updates, ihr müsst also keine Karte, keine Chance, und erst recht kein Tor verpassen.

Hier geht's zum Liveticker der Partie FC Ingolstadt vs. Jahn Regensburg.

3. Liga, FC Ingolstadt vs. Jahn Regensburg heute live: Voraussichtliche Aufstellungen

FC Ingolstadt: M. Funk - Y. Deichmann, Ml. Cvjetinovic, Si. Lorenz, Guwara - Keidel, Fröde - Kopacz, Kanuric - Testroet, Mause

M. Funk - Y. Deichmann, Ml. Cvjetinovic, Si. Lorenz, Guwara - Keidel, Fröde - Kopacz, Kanuric - Testroet, Mause Jahn Regensburg: Gebhardt - Faber, Ziegele, L. Breunig, Saller - Geipl, Bulic - Diawusie, Schönfelder - Viet - Ganaus

Begegnung: FC Ingolstadt vs. Jahn Regensburg

FC Ingolstadt vs. Jahn Regensburg Wettbewerb: 3. Liga

3. Liga Datum: 10. Oktober 2023

10. Oktober 2023 Uhrzeit: 19.30 Uhr

19.30 Uhr Ort: Audi-Sportpark (Ingolstadt)

Audi-Sportpark (Ingolstadt) TV: MagentaSport

Livestream: MagentaSport, OneFootball

Liveticker: SPOX

3. Liga, 10. Spieltag: Die Tabelle vor den Sonntagsspielen