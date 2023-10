Weiter geht es in der 3. Liga, nur für den 1. FC Saarbrücken und den MSV Duisburg nicht. Warum das Duell der beiden Klubs verschoben wurde, erklärt dieser Artikel.

Eigentlich ist alles wie gehabt in der 3. Liga, einige wenige Partien müssen allerdings verlegt werden. Unter anderem findet auch das Spiel zwischen dem 1. FC und dem MSV Duisburg nicht statt. Die Gründe dafür verrät SPOX.

1. FC Saarbrücken vs. MSV Duisburg, 3. Liga: Warum wurde das Spiel verschoben?

Saarbrücken vs. Duisburg wird aus dem gleichen Anlass verlegt wie die Partien der Bundesliga und 2. Bundesliga: Die Länderspielpause steht an. Weil die wenigsten Teams in der 3. Liga Nationalspieler abstellen müssen, findet eigentlich alles wie geplant statt, nur muss der MSV Duisburg auf einen Akteur verzichten.

Der Duisburger Caspar Jander wurde nominiert, und zwar für die U20-Nationalmannschaft des DFB. Er wird dem MSV deswegen vom 13. bis zum 16. Oktober nicht zur Verfügung stehen, weshalb der Ruhrpottklub eine Verlegung der Partie beantragt hat. Diese wurde vom Verband genehmigt, allerdings wurde noch kein Alternativtermin bekanntgegeben.

© getty Der FC Saarbrücken muss noch ein wenig auf das Duell gegen den MSV Duisburg warten.

3. Liga: Die Spiele des 11. Spieltags im Überblick

Es gibt noch ein weiteres Duell an diesem 11. Spieltag, auf das Drittliga-Fans noch ein wenig warten müssen: Auch das eigentlich für gestern geplante Spiel zwischen dem SC Freiburg II und dem Halleschen FC wurde aufgrund der Länderspielpause verlegt.

Datum Uhrzeit Heim Gast Freitag, 13. Oktober 19 Uhr Borussia Dortmund II Rot-Weiss Essen Samstag, 14. Oktober abges. SC Freiburg II Hallescher FC Samstag, 14. Oktober 14 Uhr SC Verl FC Ingolstadt 04 Samstag, 14. Oktober 14 Uhr FC Viktoria Köln FC Erzgebirge Aue Samstag, 14. Oktober 14 Uhr SpVgg Unterhaching SV Sandhausen Samstag, 14. Oktober 14 Uhr SSV Jahn Regensburg VfB Lübeck Samstag, 14. Oktober 16.30 Uhr Arminia Bielefeld Waldhof Mannheim Sonntag, 15. Oktober 13.30 Uhr SSV Ulm SG Dynamo Dresden Sonntag, 15. Oktober 16.30 Uhr SC Preußen 06 Münster 1860 München Sonntag, 15. Oktober abges. 1. FC Saarbrücken MSV Duisburg

3. Liga: Die Tabelle vor dem 11. Spieltag