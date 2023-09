Der FC Ingolstadt und der TSV 1860 München treffen heute im Oberbayern-Derby aufeinander. SPOX tickert die Partie live mit.

In der 3. Liga findet heute das Derby zwischen dem FC Ingolstadt und dem TSV 1860 München statt. Im Liveticker von SPOX verpasst Ihr nichts Wichtiges.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

FC Ingolstadt vs. 1860 München: 3. Liga heute im Liveticker - Vor Beginn

vor Beginn Derbytime in der 3. Liga! Beide Mannschaften sind aktuell nicht gut in Form, der TSV verlor seine letzten drei Spiele, Ingolstadt konnte in den vergangenen drei Partien ebenfalls nur einen Zähler sammeln. In der Tabelle sind die beiden Klubs daher in der unteren Tabellenhälfte auffindbar.

vor Beginn Das Duell wird um 16.30 Uhr angepfiffen, als Spielstätte dient der Audi-Sportpark in Ingolstadt.

vor Beginn Hallo und herzlich willkommen zum Drittligaspiel zwischen dem FC Ingolstadt und dem TSV 1860 München.

FC Ingolstadt vs. 1860 München: 3. Liga heute im TV und Livestream

Um die Übertragung des Oberbayern-Derbys kümmern sich heute zwei Anbieter: MagentaSport und OneFootball. Während bei OneFootball eine einmalige Zahlung für das Einzelspiel ausreicht, ist bei MagentaSport ein Abonnement notwendig. Dieses ist zusätzlich für Kunden der Telekom um einiges billiger als für Nicht-Kunden.

3. Liga: Die Tabelle am 6. Spieltag