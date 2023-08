Borussia Dortmund II und Dynamo Dresden sind heute im Rahmen des 4. Spieltags gefragt. Bei SPOX erfahrt Ihr, wo die Begegnung live im TV und Livestream läuft.

In der 3. Liga geht es auch am heutigen Samstag, den 26. August, so richtig zur Sache, wenn sechs Partien anstehen. Eine Paarung bilden dabei die Reservemannschaft von Borussia Dortmund und Dynamo Dresden. Im Dortmunder Stadion Rote Erde geht es um 14 Uhr zur Sache.

Beide Mannschaften hatten wenig Zeit, um sich vom 3. Spieltag auszuruhen. Aufgrund der englischen Woche sind die Teams der 3. Liga bereits zum zweiten Mal in dieser Woche im Einsatz. Die Dortmunder Reserve spielte am Mittwoch gegen den SSV Jahn Regensburg unentschieden (0:0), während Dynamo Dresden am Dienstag Waldhof Mannheim mit 2:1 besiegte.

3. Liga: Wo läuft BVB II vs. Dynamo Dresden heute live im Free-TV und Livestream?

Ein kleiner Teil der Drittligaspiele läuft auch in dieser Spielzeit im Free-TV. Die Partie BVB II vs. Dynamo Dresden zählt jedoch nicht dazu. Ihr müsst stattdessen MagentaSport oder OneFootball aufsuchen. Bei MagentaSport seid Ihr ab 13.45 Uhr live mit dabei, eingesetzt wird folgendes Duo:

Kommentar: Christian Straßburger

Moderation: Tobi Schäfer

Gratis ist der Zugang zu MagentaSport jedoch nicht, vielmehr wird ein Abonnement fällig, das mit Kosten verbunden ist. Die, die Kunden bei der Telekom sind, zahlen 7,95 Euro pro Monat für das Jahresabo und 12,95 Euro für das Monatsabo. Wer nicht Kunde ist, steht vor Zahlungen in Höhe von 12,95 Euro je Monat für das Jahresabo oder 19,95 Euro im Monatsabo.

OneFootball ist ebenfalls kostenpflichtig, hat jedoch eine andere Bezahlstruktur. Ein Abo mit langer Bindung ist nicht nötig, stattdessen genügt eine einmalige Zahlung für das gewünschte Spiel.

3. Liga: Wo läuft BVB II vs. Dynamo Dresden heute live im Free-TV und Livestream? Das Spiel im Liveticker

Eine weitere Möglichkeit, bei BVB II vs. Dynamo Dresden live mit dabei zu sein, bietet SPOX mit seinem detaillierten Liveticker an.

Hier geht es zum Liveticker des Drittligaspiels zwischen Borussia Dortmund II und Dynamo Dresden.

