SSV Ulm 1846 vs. 1. FC Saarbrücken heute live, Übertragung: 3. Liga im Free-TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen Sonntag treffen in der 3. Liga heute der SSV Ulm 1846 und der 1. FC Saarbrücken aufeinander. Alle Infos zur Übertragung im Free-TV und Livestream bekommt Ihr hier.

Fast ist der erste Spieltag in der 3. Liga Geschichte, drei Spiele stehen am heutigen Sonntag noch auf dem Plan. Unter anderem: SSV Ulm vs. FC Saarbrücken. Angepfiffen wird das erste Spiel des Tages um 13.30 Uhr, und zwar im Donaustadion in Ulm.

Die Ulmer hatten keine sehr ausgeprägte Vorbereitung, zumindest, was Testspiele angeht. Nur drei Partien haben die Gastgeber absolviert, am Ende steht eine Bilanz von zwei Siegen und einem Unentschieden zu Buche. Saarbrücken hingegen hat ein bisschen mehr zu tun gehabt, von sechs Partien im Sommer gewannen sie fünf - die einzige Niederlage gab es gegen einen Bundesligisten: Borussia Mönchengladbach.

Alle Infos zur Übertragung des Drittligaspiels zwischen Ulm und Saarbrücken bekommt Ihr hier.

SSV Ulm 1846 vs. 1. FC Saarbrücken heute live, Übertragung: 3. Liga im Free-TV und Livestream

In Sachen 3. Liga ist die Übertragungsfrage ganz simpel erklärt: MagentaSport zeigt alle Spiele live und in voller Länge, zur Partie zwischen Ulm und Saarbrücken könnt Ihr eine Viertelstunde vor dem Anpfiff einschalten.

Der Sportsender ist wie immer nicht nur im Pay-TV zu finden, sondern auch online. Ganz einfach über die Website oder App (diese Varianten gibt's aber auch nur im Abo).

Als Einzelspiel könnt Ihr das Ganze auch buchen, und zwar auf OneFootball.

© imago images Der 1. FC Saarbrücken ist heute beim SSV Ulm zu Gast.

SSV Ulm 1846 vs. 1. FC Saarbrücken heute live, Übertragung: 3. Liga im Liveticker

In Schriftform sieht das Ganze ebenfalls ganz einfach aus: Ihr könnt in unserem Liveticker vorbeischauen und verpasst so keine Aktion.

Hier geht's zum Liveticker des Spiels SSV Ulm 1846 vs. 1. FC Saarbrücken.

SSV Ulm 1846 vs. 1. FC Saarbrücken heute live: Voraussichtliche Aufstellungen

Ulm: Ortag - Reichert, Geyer, Stoll - Allgeier, Ph. Maier, An. Ludwig, Rösch - Higl, L. Röser, Jann

Ortag - Reichert, Geyer, Stoll - Allgeier, Ph. Maier, An. Ludwig, Rösch - Higl, L. Röser, Jann Saarbrücken: Paterok - Becker, Boeder, Uaferro - Günther-Schmidt, Sontheimer, Gaus - Kerber, Civeja - Pat. Schmidt, Brünker

SSV Ulm 1846 vs. 1. FC Saarbrücken heute live, Übertragung: Wichtigste Infos

Begegnung: SSV Ulm 1846 vs. 1. FC Saarbrücken

SSV Ulm 1846 vs. 1. FC Saarbrücken Wettbewerb: 3. Liga

3. Liga Spieltag: 1

1 Datum: 6. August 2023

6. August 2023 Uhrzeit: 13.30 Uhr

13.30 Uhr Ort: Donaustadion, Ulm

Donaustadion, Ulm TV: MagentaSport

Livestream: MagentaSport, OneFootball

Liveticker: SPOX

3. Liga, Spielplan: Begegnungen am 1. Spieltag