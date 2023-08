Rot-Weiss Essen vs. Erzgebirge Aue heute live, Übertragung: 3. Liga im Free-TV, Livestream und Liveticker

In der 3. Liga treffen heute Rot-Weiss Essen und Erzgebirge Aue aufeinander. SPOX verrät Euch, wo ihr die Partie im Free-TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Am 2. Spieltag dieser Drittliga-Saison spielen heute Rot-Weiss Essen und Erzgebirge Aue gegeneinander. In der vergangenen Woche pausierte der Ligabetrieb für die 1. Runde im DFB-Pokal und zumindest die Heimmannschaft kam dort zum Einsatz.

RWE konnte sich am Finaltag der Amateure im Juni im Finale des Niederrheinpokals mit 2:0 gegen Rot-Weiß Oberhausen durchsetzen. Dementsprechend waren sie auch im DFB-Pokal im Einsatz. Dort trafen sie auf den Hamburger SV und präsentierten ihr Können. Sie kamen in einem torreichen Spiel gegen den HSV und Tim Walter bis in die Verlängerung und scheiterten letztlich nur knapp mit 3:4 n.V. Dadurch zogen die Norddeutschen in die nächste Pokalrunde ein.

Aue konnte sich dieses Jahr hingegen nicht für die erste Pokalrunde qualifizieren und konnte sich dadurch in einem Pflichtspiel weniger messen als die Essener. Für die Sachsen läuft momentan die zweite Spielzeit in der 3. Liga nach ihrem Abstieg aus der 2. Bundesliga. Das erste Jahr lief für die Kicker aus dem Erzgebirge jedoch nicht optimal und Aue kam nicht über einen enttäuschenden Platz 14 hinaus.

Rot-Weiss Essen vs. Erzgebirge Aue heute live, Übertragung: 3. Liga im Free-TV

Das Drittliga-Spiel zwischen den Essenern und den Sachsen wird heute leider nicht im frei empfangbaren TV laufen. Stattdessen müssen Fans auf den kostenpflichtigen Anbieter Magenta Sport von Telekom zugreifen.

Rot-Weiss Essen vs. Erzgebirge Aue heute live, Übertragung: 3. Liga im Livestream

Und wie sieht es online aus? Telekom bietet mit Magenta TV auch einen Livestream der Begegnung Rot-Weiss Essen gegen Erzgebirge Aue an. Allerdings ist dieser ebenfalls nicht kostenfrei, sondern mit Gebühren verbunden.

Rot-Weiss Essen vs. Erzgebirge Aue heute live, Übertragung: 3. Liga im Liveticker

Ihr wollt kein Tor, keine gelbe Karte oder andere wichtige Szenen des Spiels verpassen? Dann schaut gerne beim Liveticker von SPOX vorbei.

Rot-Weiss Essen vs. Erzgebirge Aue heute live, Übertragung: Die Eckdaten zur Partie

Anpfiff: 19:30 Uhr

19:30 Uhr Spielort: Stadion an der Hafenstraße, Essen

Stadion an der Hafenstraße, Essen Wettbewerb: 3. Liga

3. Liga Übertragung im Liveticker: SPOX

Übertragung im Free-TV: keine

keine Übertragung im Pay-TV: Magenta Sport

Übertragung im Livestream: Magenta TV

Rot-Weiss Essen vs. Erzgebirge Aue heute live, Übertragung: Der Plan des 2. Spieltags in der 3. Liga

Datum Heim Ergebnis Gast Freitag, 18.08.2023, 19 Uhr SV Sandhausen 1:0 Dynamo Dresden Samstag, 19.08.2023, 14 Uhr 1. FC Saarbrücken 1:2 Viktoria Köln Samstag, 19.08.2023, 14 Uhr FC Ingolstadt 4:0 Hallescher FC Samstag, 19.08.2023, 14 Uhr MSV Duisburg 0:3 1860 München Samstag, 19.08.2023, 14 Uhr Arminia Bielefeld 4:0 Preußen Münster Samstag, 19.08.2023, 14 Uhr SpVgg Unterhaching 3:2 SSV Ulm Samstag, 19.08.2023, 16.30 Uhr Waldhof Mannheim 2:2 VfB Lübeck Sonntag, 20.08.2023, 13.30 Uhr Borussia Dortmund II -:- SC Freiburg II Sonntag, 20.08.2023, 16.30 Uhr SC Verl -:- Jahn Regensburg Sonntag, 20.08.2023, 19.30 Uhr Rot-Weiss Essen -:- Erzgebirge Aue

Rot-Weiss Essen vs. Erzgebirge Aue heute live, Übertragung: Die Tabelle vor dem 2. Spieltag