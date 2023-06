Finaltag der Amateure: Siebtligist Immendorf verpasst Sensation knapp

Fußball-Bezirksligist TuS Immendorf hat einen Sieg im Finale des Rheinlandpokals knapp verpasst. Gegen den Regionalligisten FC Rot-Weiss Koblenz unterlag der Siebtligist im Rahmen des Finaltags der Amateure mit 0:1 (0:0).

Bei einem Sieg am Samstag wäre der klassentiefste Teilnehmer sensationell für die erste Runde des DFB-Pokals qualifiziert gewesen. Immendorf steigt im Sommer auf und startet in der kommenden Saison in der sechstklassigen Rheinlandliga.

Zweitliga-Aufsteiger VfL Osnabrück hatte die Qualifikation als Dritter der 3. Liga ohnehin schon in der Tasche, freute sich nach dem 2:1 (0:0) beim SV Atlas Delmenhorst dennoch über den Sieg des Niedersachsen-Pokals.

Auch Drittligist Viktoria Köln wurde seiner Favoritenrolle gerecht und schlug den 1. FC Düren 2:0 (2:0). Im Duell zwischen Drittligameister SV Elversberg und dem 1. FC Saarbrücken setzte sich der SVE 3:2 (2:2, 1:1) nach Verlängerung durch.

RWE schlägt RWO - Lübeck und Cottbus jubeln

Ein Duell zweier Traditionsklubs gab es im Niederrhein-Pokal. Die Partie zwischen Rot-Weiss Essen und Rot-Weiß Oberhausen entschieden die Essener vor heimischer Kulisse mit 2:0 (0:0) für sich.

Ebenfalls jubeln durften die Meister der Regionalliga Nord und Nordost. Der VfL Lübeck setzte sich beim SC Weiche Flensburg mit 2:1 (0:0) durch, Energie Cottbus schlug den FSV 63 Luckenwalde 4:1 (1:1).

Finaltag der Amateure: Alle Entscheidungen im Überblick

Hinweis: Teams in VERSALIEN stehen in der 1. Runde des DFB-Pokal 2023/24.

Landespokal Berlin

TUS MAKKABI - Sparta Lichtenberg 3:1 (1:1, 1:0) n.V.

Landespokal Brandenburg

ENERGIE COTTBUS - FSV 63 Luckenwalde 4:1 (1:1)

Pokal Bremen

FC OBERNEULAND - SG Aumund-Vegesack 0:0 n.V., 4:1 i.E.

Pokal Hamburg

TSV Sasel - FC TEUTONIA 05 0:1 (0:1)

Landespokal Sachsen-Anhalt

FC Einheit Wernigerode - HALLESCHER FC 0:1 (0:1)

Landespokal Schleswig-Holstein

TSB Flensburg - VfB LÜBECK 1:2 (0:0)

Thüringen-Pokal

FC CARL ZEISS JENA - FSV Wacker Nordhausen 4:2 (3:1)

Landespokal Baden

1. CFR Pforzheim - FC-ASTORIA WALLDORF 0:2 (0:0)

Landespokal Mecklenburg-Vorpommern

FSV Einheit 1949 Ueckermünde - ROSTOCKER FC 2:5 (0:2)

Mittelrhein-Pokal

1. FC Düren - VIKTORIA KÖLN 0:2 (0:2)

Niedersachsenpokal

SV ATLAS DELMENHORST - VfL OSNABRÜCK 1:2 (0:0)*

Landespokal Südbaden

FC 08 Villingen - SV OBERACHERN 0:3 (0:0)

Verbandspokal Südwest

VfR Wormatia Worms - TSV SCHOTT MAINZ 2:2 (2:2, 1:1) n.V., 4:5 i.E.

Westfalenpokal

SpVgg Erkenschwick - FC GÜTERSLOH 3:4 (0:0) n.V.

Rheinlandpokal

TUS Immendorf - FC ROT-WEISS KOBLENZ 0:1 (0:0)

Niederrheinpokal

ROT-WEISS-ESSEN - Rot-Weiß Oberhausen 2:0 (0:0)

Landespokal Saarland

1. FC SAARBRÜCKEN - SV ELVERSBERG 2:3 (2:2, 1:1) n.V. *

Sachsenpokal

1. FC LOKOMOTIVE LEIPZIG - Chemnitzer FC 3:0 (1:0)

Württemberg-Pokal

Stuttgarter Kickers - TSG Balingen 1:1 (1:1, 1:1) n.V., 4:5 i.E.

Landespokal Bayern

FV ILLERTISSEN - FC Ingolstadt 0:0 n.V., 4:3 n.E.

Hessenpokal

FSV FRANKFURT - TSV Steinbach Haiger 2:2 (2:2, 1:0) n.V., 5:3 i.E.

*Der SV Atlas Delmenhorst nimmt trotz der Niederlage am Pokal teil, weil der VfL Osnabrück durch seine Platzierung in der Liga ohnehin dabei ist.

*Der 1. FC Saarbrücken und die SV Elversberg nehmen aufgrund ihrer Drittliga-Platzierung ohnehin beide am Pokalwettbewerb teil. Der frühere Bundesligist FC Homburg darf daher ebenfalls an der ersten Pokalrunde teilnehmen.