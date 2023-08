Heute findet die Partie zwischen Rot-Weiss Essen und Erzgebirge Aue statt. SPOX bietet das Match im Liveticker an.

Rot-Weiss Essen vs. Erzgebirge Aue - Anpfiff: 19.30 Uhr Tore / Aufstellung Essen Golz - Wiegel, Rios Alonso, Bastians, Brumme - Sapina, Eisfeld, Young, Müsel, Obuz - Doumbouya Aufstellung Aue Männel - Danhof, Barylla, Vukancic, Rosenlöcher - Schikora, Pepic, Sijaric, Tashchy, Seitz - Bär Gelbe Karten /

Rot-Weiss Essen vs. Erzgebirge Aue: 3. Liga heute im Liveticker - vor Beginn

Vor Beginn: RWE konnte sich am Finaltag der Amateure im Juni im Finale des Niederrheinpokals mit 2:0 gegen den Regionalligisten Rot-Weiß Oberhausen durchsetzen. Dementsprechend durften sie auch im DFB-Pokal spielen. Dort trafen sie auf den HSV und zeigten, was sie draufhaben. Sie kamen in einer fulminanten Partie gegen die Rothosen und Coach Walter bis in die Verlängerung und scheiterten am Ende nur knapp mit 3:4 n.V. Dadurch zogen die Norddeutschen in die nächste Pokalrunde ein.

Vor Beginn: Aue konnte sich dieses Jahr hingegen nicht für die erste Pokalrunde qualifizieren. Für die Sachsen läuft aktuell die zweite Spielzeit in der 3. Liga nach ihrem Abstieg aus der 2. Bundesliga in der Saison 2021/2022. Das letzte Jahr lief für die Kicker aus dem Erzgebirge jedoch suboptimal und Aue musste sich letztendlich mit einem 14. Platz zufrieden geben.

Vor Beginn: RWE startete mit einer 1:2 Niederlage gegen Halle in die Drittliga-Saison und Aue setzte sich am 1. Spieltag knapp mit 1:0 gegen Ingolstadt durch.

Rot-Weiss Essen vs. Erzgebirge Aue heute live, Übertragung: Die Eckdaten zur Partie

Anpfiff: 19:30 Uhr

19:30 Uhr Spielort: Stadion an der Hafenstraße, Essen

Stadion an der Hafenstraße, Essen Wettbewerb: 3. Liga

3. Liga

Rot-Weiss Essen vs. Erzgebirge Aue heute live, Übertragung: Der Plan des 2. Spieltags in der 3. Liga