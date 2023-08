Dynamo Dresden vs. Arminia Bielefeld heute live, Übertragung: 3. Liga im TV, Livestream und Liveticker

Am 1. Spieltag der 3. Liga kommt es zum Duell zwischen Dynamo Dresden und Arminia Bielefeld. Wo Ihr die Begegnung heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt und alle weiteren Informationen zu der Übertragung des Drittligaspiels, liefert Euch SPOX in diesem Artikel.

Es ist das Spitzenspiel am 1. Spieltag der 3. Liga. Arminia Bielefeld gastiert am heutigen Samstag, den 5. August, bei Dynamo Dresden. Das Duell startet um 14.00 Uhr

Arminia Bielefeld blickt auf bittere Jahre zurück. In der Saison 2021/22 spielten die heutigen Gäste noch in der Bundesliga. Nach zwei Abstiegen in Folge muss die Arminia nun in der 3. Liga an den Start gehen. Mit Trainer Michel Kniat soll nun der Neuanfang in der 3. Liga gelingen. Wie schlägt sich Arminia Bielefeld heute zum Saisonauftakt gegen Dynamo Dresden?

Dynamo Dresden geht mit großen Ambitionen in die neue Drittligasaison. In dieser Saison soll es unter Trainer Markus Anfang endlich mit dem Aufstieg in die 2. Bundesliga klappen. Auf Dynamo Dresden wartet zum Ligastart mit Arminia Bielefeld jedoch eine schwere Aufgabe.

1. Spielbeginn

vor Beginn In Dynamos Startelf finden sich mit Kyu-hyun Park (Bremen), Tom Zimmerschied (HFC) und Robin Meißner (HSV) drei Neuzugänge. Dazu wird Tobias Kraulich (Meppen) auf der Bank Platz nehmen. Bei der Arminia hat sich nach dem Abstieg personell unglaublich viel getan. Da fällt es erheblich leichter, die verbliebenen Profis zu benennen. Das sind nämlich nur zwei. Und lediglich Vereinsikone Fabian Klos spielt von Beginn an. Der Angreifer ist der einzige Beteiligte, der beim Abstieg sein Gesicht wahrte, den Klub mit seinem Verhalten vor noch größerem Schaden bewahrte. Der zweite bekannte Spieler bei den Ostwestfalen ist Winterneuzugang Christopher Schepp (Bank).

vor Beginn Bereits 13 Pflichtspiele haben beide Klubs gegeneinander bestritten - mit 8:3 Siegen zugunsten Bielefelds. Die Arminia gewann beide Partien der letzten gemeinsamen Spielzeit 2019/2020 (2. Liga) und steht bei vier Siegen in Folge. Der letzte Dynamo-Dreier geht auf Februar 2018 zurück, da gewannen die Sachsen auf der Alm mit 3:2. Ein Heimsieg ist der SGD gegen die Ostwestfalen erst einmal gelungen - im April 2015 mit 2:0 (3. Liga).

vor Beginn Bei den Sachsen schaut das anders aus, hier sieht man sich grundsätzlich mindestens in der 2. Liga. Und nachdem in der vergangenen Spieltag lange um den Aufstieg mitgespielt wurde, soll der in der neuen Saison letztlich auch gelingen. Dynamo spielt das achte Jahr in der 3. Liga und jetzt das zweite in Folge. Der vierte Aufstieg ist das Ziel. 19 von 20 Trainern trauen Dresden diesen Coup auch zu, womit der Klub aus Elbflorenz zu den Topfavoriten zählt.

vor Beginn Unter dem neuen Trainer Michél Kniat geht Bielefeld in seine vierte Drittligasaison. Beim letzten Intermezzo in der Drittklassigkeit handelte es sich 2014/2015 lediglich um eine Spielzeit, wobei dem DSC aus der 3. Liga heraus zum zweiten Mal der Aufstieg gelang. Wie die Chancen aktuell stehen, ist nach dem totalen Umbruch schwer einzuschätzen. Der Verein muss sich erst einmal stabilisieren. Und dann wird sich zeigen inwieweit die Zusammenstellung des Kaders gelungen ist.

vor Beginn Herzlich willkommen zur 3. Liga! Im Rahmen des 1. Spieltages kommt es um 16:15 Uhr zum Aufeinandertreffen zwischen der SG Dynamo Dresden und dem DSC Arminia Bielefeld.

Dynamo Dresden vs. Arminia Bielefeld: Offizielle Aufstellungen

Dresden: Drljaca - Kammerknecht, Lewald, Ehlers, Park - Will, Zimmerschied, Hauptmann - Borkowski, Kutschke, R. Meißner

Drljaca - Kammerknecht, Lewald, Ehlers, Park - Will, Zimmerschied, Hauptmann - Borkowski, Kutschke, R. Meißner Bielefeld: Kersken - Özkan, Gohlke, Belkahia, Lannert - Schreck, Mizuta, Biankadi - Shipnoski, Klos, Yildirim

© getty Welches Team kann das Topspiel am 1. Spieltag für sich entscheiden?

SPOX verfolgt für Euch das Spiel zwischen Dynamo Dresden und Arminia Bielefeld im Liveticker. Wir halten Euch über alle Geschehnisse des Spitzenspiels auf dem Laufenden. Hier geht es zum Liveticker von SPOX.

3. Liga, 1. Spieltag: Der Plan des 1. Spieltags