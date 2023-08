Zum Auftakt der neuen Drittligasaison bekommt es 1860 München am heutigen Tag mit dem SV Waldhof Mannheim zu tun. Alle Informationen zu der Übertragung der Partie und wo Ihr das Duell in der 3. Liga heute live im Free-TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Am heutigen Samstag, den 5. August, geht der 1. Spieltag der 3. Liga weiter. Um 14.00 Uhr empfängt 1860 München den SV Waldhof Mannheim zum Duell. Als Austragungsort der Partie dient das Stadion an der Grünwalder Straße in München.

1860 München hat das erste Pflichtspiel der Saison schon hinter sich. Im Landespokal gab sich das Team von Trainer Maurizio Jacobacci unter der Woche keine Blöße: Gegen den Achtligisten FC Stockheim gewannen die Münchner mit 5:1. Siegt 1860 München am heutigen Tag auch gegen den SV Waldhof Mannheim?

Das vergangene Duell zwischen den beiden Mannschaften im Mai entschieden die heutigen Gastgeber für sich. Im Hinspiel gewann hingegen der SV Waldhof Mannheim mit 3:1. In München dürfte uns heute ein Duell auf Augenhöhe erwarten.

1860 München vs. SV Waldhof Mannheim heute live, Übertragung im Free-TV: 3. Liga im TV, Livestream und Liveticker - Die Infos im Überblick

Event: 3. Liga, 1. Spieltag

3. Liga, 1. Spieltag Spiel: 1860 München vs. Waldhof Mannheim

1860 München vs. Waldhof Mannheim Datum: 5. August

5. August Anpfiff: 14.00 Uhr

14.00 Uhr Spielort: Stadion an der Grünwalder Straße, München

Stadion an der Grünwalder Straße, München Übertragung im TV: BR, SWR, MagentaSport

Übertragung im Livestream: ARD -Mediathek, MagentaSport, OneFootball

-Mediathek, Liveticker: SPOX

1860 München vs. SV Waldhof Mannheim heute live, Übertragung im Free-TV: 3. Liga im TV und Livestream

Gleich drei TV-Sender zeigen am heutigen Tag die Begegnung zwischen 1860 München und dem SV Waldhof Mannheim live im TV. Im Free-TV könnt Ihr die Partie im BR und im SWR sehen. Die beiden öffentlich-rechtlichen Sender starten um 14.00 Uhr mit der Übertragung des Spiels. Die kostenlosen Livestreams der beiden Sender findet Ihr alternativ in der ARD-Mediathek.

Für die Pay-TV-Übertragung des Duells zwischen 1860 München und dem SV Waldhof Mannheim zeigt sich MagentaSport zuständig. Ab 13.45 Uhr könnt Ihr dort die Partie live und in voller Länge verfolgen, der Pay-TV-Sender zeigt das Duell zudem in der Konferenz ab 13.30 Uhr. Als MagentaSport-Kunden seht Ihr den Livestream des Spiels auf magentasport.de und in der MagentaSport-App.

© getty Jesper Verlaat führt die Hausherren als Kapitän auf das Feld.

OneFootball überträgt heute das Drittligaspiel ebenfalls live und vollumfänglich im Livestream. Auf OneFootball erlebt Ihr das Spiel im Einzelstream, ganz ohne Abo.

1860 München vs. SV Waldhof Mannheim heute live, Übertragung im Free-TV: 3. Liga im Liveticker

Die Partie zwischen 1860 München und dem SV Waldhof Mannheim begleitet SPOX für Euch am heutigen Tag in einem ausführlichen Liveticker. Bei uns verpasst Ihr keine Sekunde der Begegnung. Hier findet Ihr den Liveticker von SPOX.

3. Liga, 1. Spieltag: Der Plan des 1. Spieltags