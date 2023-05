3. Liga: Dynamo Dresden darf träumen - Elversberg nach Sieg vor Aufstieg

Die SV Elversberg hat in der 3. Liga ihr Formtief beendet und steht vor dem Aufstieg in die 2. Liga. Der Spitzenreiter bezwang Aufsteiger SpVgg Bayreuth trotz eines 0:2-Rückstandes mit 5:2 (4:2) und führt die Tabelle drei Spieltage vor dem Ende mit 70 Punkten souverän an.

Manuel Feil (15.), Semih Sahin (24.), Luca Dürholtz (45.) und Luca Schnellbacher (45.+3) sorgten mit vier Toren im ersten Durchgang nach dem 0:2 für die Wende. Jannik Rochelt (64.) erzielte das fünfte SVE-Tor. Eroll Zejnullahu (9.) und Benedikt Kirsch (12.) hatten für ein 2:0 der Franken gesorgt.

Im Spitzenspiel der Aufstiegsaspiranten gewann Dynamo Dresden gegen die SV Wehen Wiesbaden 3:1 (1:1). Ahmet Arslan (11.) brachte die Sachsen in Führung, doch Ivan Prtajin (14., Foulelfmeter) gelang der schnelle Ausgleich für den SVWW. Niklas Hauptmann (70.) und Jakob Lemmer (80.) sicherten mit ihren Toren die drei Punkte für Dresden, das sich auf den dritten Platz vor Wehen (beide 63 Zähler) schob.

Der SC Freiburg II, der allerdings nicht aufsteigen darf, belegt nach dem 0:1 (0:0) bei 1860 München den zweiten Platz mit 64 Zähler. Fünfter ist der VfL Osnabrück (60), der ebenfalls noch ins Aufstiegsrennen eingreifen kann.

Den drohenden Abstieg erstmal abgewendet hat der FSV Zwickau nach dem 3:1 (0:1) gegen Waldhof Mannheim. Mit 31 Punkten gab der FSV die Rote Laterne an Bayreuth ab, trotzdem stehen die Zeichen für den FSV auf Abstieg. Dominik Martinovic (11.) brachte die Kurpfälzer in Führung, doch Noel Eichinger (50.) gelang der Ausgleich für Zwickau. Dominic Baumann (60., Foulelfmeter/70.) zeichnete für die weiteren Tore der Sachsen verantwortlich.

© getty Dynamo Dresden darf vom Aufstieg träumen.

3. Liga: Big Point für HFC im Abstiegskampf

Der Hallesche FC gewann gegen den FC Ingolstadt 1:0 (0:0) und schaffte ebenfalls einen wichtigen Erfolg im Abstiegskampf. Der SV Meppen holte durch das 2:0 (1:0) gegen Rot-Weiss Essen ebenfalls einen Dreier, aber die Chancen auf den Klassenerhalt sind weiterhin bescheiden trotz des dritten Dreiers in Folge.

Der MSV Duisburg hatte am Freitag letzte Zweifel am Klassenerhalt beseitigt. Der ehemalige Bundesligist bezwang Erzgebirge Aue mit 3:0 (1:0). Die Zebras sind damit seit fünf Spielen ungeschlagen.

3. Liga: Tabelle am 35. Spieltag