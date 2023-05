Dynamo Dresden gastiert am heutigen Tag beim FSV Zwickau. Wo Ihr die Partie am 36. Spieltag der 3. Liga live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt und alle weiteren Informationen zu der Übertragung der Begegnung, liefern wir Euch in diesem Artikel.

Am heutigen Samstag, den 13. Mai, begegnen sich der FSV Zwickau und Dynamo Dresden zum Sachsen-Derby in der 3. Liga. Die Partie am 36. Spieltag startet um 14.00 Uhr in der GGZ Arena in Zwickau.

Dynamo Dresden befindet sich aktuell mitten drin im Kampf um den Aufstieg. 63 Punkte haben die Dresdner aktuell auf dem Konto, die Konkurrenz liegt Dynamo jedoch dicht auf den Fersen. Nur einen Zähler Vorsprung hat das Team von Markus Anfang auf den sechsten Tabellenplatz. Punktet Dynamo Dresden heute im Aufstiegsrennen?

Von den Aufstiegsplätzen ist der FSV Zwickau hingegen weit entfernt. Der heutige Gastgeber liegt auf dem vorletzten Platz in der Tabelle und das rettende Ufer ist bereits sieben Punkte entfernt. Hoffnungen auf den Klassenerhalt dürfte jedoch die Leistung der Zwickauer am vergangenen Spieltag geben. Den SV Waldhof Mannheim besiegte der FSV Zwickau mit 3:1.

FSV Zwickau vs. Dynamo Dresden, Übertragung: 3. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

FSV Zwickau: Brinkies - von Schroetter, Susac, Ziegele, Carrera - Eichinger, M. Jansen, Möker, Voigt - Baumann, Gomez

Dynamo Dresden: Drljaca - Kammerknecht, Lewald, Knipping, Park - Will - Hauptmann, A. Arslan - C. J. Conteh, Kutschke, Borkowski

© getty Das Team von Ronny Thielemann kämpft um den Klassenerhalt.

FSV Zwickau vs. Dynamo Dresden, Übertragung: 3. Liga heute live im TV und Livestream

MagentaSport überträgt das Duell zwischen dem FSV Zwickau und Dynamo Dresden live im TV. Der Pay-TV-Sender startet mit den Vorberichten zum Spiel um 13.45 Uhr. Der Anpfiff der Partie ist für 14.00 Uhr angesetzt.

Im Livestream zeigt MagentaSport das Drittligaspiel zwischen dem FSV Zwickau und Dynamo Dresden ebenfalls live und in voller Länge. Den Livestream des Pay-TV-Senders findet Ihr auf magentasport.de und in der MagentaSport-App.

Den Livestream von MagentaSport könnt Ihr alternativ auch bei OneFootball verfolgen. Dort könnt Ihr die heutige Begegnung als Einzelstream, ganz ohne Abo, erwerben.

FSV Zwickau vs. Dynamo Dresden, Übertragung: 3. Liga heute im Liveticker

SPOX verfolgt heute für Euch die Partie zwischen dem FSV Zwickau und Dynamo Dresden in einem ausführlichen Liveticker. Bei uns verpasst Ihr keine Sekunde der Begegnung. Hier findet Ihr den Liveticker von SPOX.

