Dynamo Dresden vs. SpVgg Bayreuth, Übertragung: 3. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Dynamo Dresden empfängt heute am 29. Spieltag der 3. Liga die SpVgg Bayreuth. Wie Ihr die Begegnung live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Dynamo Dresden reitet aktuell auf einer Erfolgswelle. Die Sachsen sind in der 3. Liga bereits seit zwölf Spielen ungeschlagen und wollen diese Serie am heutigen Samstag, den 25. März, verlängern, wenn sie im Rahmen des 29. Spieltags gegen die SpVgg Bayreuth um die nächsten wichtigen Punkte für den Aufstieg kämpfen. Bayreuth hingegen sammelt Punkte, um sich von den Abstiegsrängen zu entfernen. Während Dynamo vier Siege in Serie feiern konnte, verlor Bayreuth die vergangenen vier Duelle.

Um 14 Uhr wird das Spiel im Rudolf-Harbig-Stadion in Dresden angepfiffen. Parallel dazu finden in der 3. Liga fünf weitere Begegnungen statt.

Dynamo Dresden vs. SpVgg Bayreuth, Übertragung: 3. Liga heute live im TV und Livestream

Es werden mehrere Optionen geboten, um das Drittligaspiel zwischen Dynamo Dresden und der SpVgg Bayreuth live zu verfolgen.

© getty Dynamo Dresden ist seit zwölf Spielen ungeschlagen.

Dynamo Dresden vs. SpVgg Bayreuth, Übertragung: 3. Liga heute live im Pay-TV

Weil Magenta Sport die Übertragungsrechte an der dritthöchsten Spielklasse besitzt, ist der Anbieter der Telekom auch der richtige Ansprechpartner heute, was die Übertragung von Dresden vs. Bayreuth betrifft. Um 13.45 Uhr werden die Vorberichte zum Spiel präsentiert, durch die Übertragung begleiten Euch die Moderatorin Anett Sattler und der Kommentator Andreas Mann.

Dynamo Dresden vs. SpVgg Bayreuth, Übertragung: 3. Liga heute live im Free-TV

Das Spiel ist eines von wenigen, die in der laufenden Spielzeit auch im Free-TV zu sehen sind. Diesbezüglich sind heute sogar zwei Sender im Einsatz: der Bayerische Rundfunk (BR) und der Mitteldeutsche Rundfunk (MDR).

Dynamo Dresden vs. SpVgg Bayreuth, Übertragung: 3. Liga heute live im Livestream

Alle drei Anbieter, die das Duell im TV zeigen, kümmern sich zudem auch um die Übertragung im Livestream. Während die Streams des BR und des MDR kostenlos abrufbar sind, fallen für Magenta Sport Kosten an.

Telekom-Kunden zahlen für das Monatsabonnement 9,95 Euro pro Monat und für das Jahresabo 4,95 Euro je Monat. Die Nicht-Kunden müssen etwas mehr blechen: 16,95 Euro monatlich für das Monatsabo, 9,95 Euro monatlich für das Jahresabo.

Weiters ist die Partie auch bei OneFootball zu sehen - ebenfalls kostenpflichtig.

Dynamo Dresden vs. SpVgg Bayreuth, Übertragung: 3. Liga heute live im TV und Livestream - Voraussichtliche Aufstellungen

Dresden: Drljaca - R. Becker, Lewald, Knipping, J. Meier - Kammerknecht - A. Arslan, Will - C. J. Conteh, Kutschke, Lemmer

Drljaca - R. Becker, Lewald, Knipping, J. Meier - Kammerknecht - A. Arslan, Will - C. J. Conteh, Kutschke, Lemmer Bayreuth: Petzold - Heinrich, St. Eder, F. Weber, Lippert - Kirsch, Latteier - Diawusie, Zejnullahu, Nollenberger - Ziereis

Dynamo Dresden vs. SpVgg Bayreuth, Übertragung: 3. Liga heute live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: Dynamo Dresden vs. SpVgg Bayreuth

Dynamo Dresden vs. SpVgg Bayreuth Wettbewerb: 3. Liga

3. Liga Spieltag: 29

29 Datum: 25. März 2023

25. März 2023 Uhrzeit: 18.00 Uhr

18.00 Uhr Ort: Rudolf-Harbig-Stadion, Dresden

Rudolf-Harbig-Stadion, Dresden TV: Magenta Sport, Bayerischer Rundfunk (BR), Mitteldeutscher Rundfunk (MDR)

Livestream: Magenta Sport, Bayerischer Rundfunk (BR), Mitteldeutscher Rundfunk (MDR), OneFootball

Liveticker: SPOX

