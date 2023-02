Tabellenführer SV Elversberg trifft heute am 24. Spieltag der 3. Liga auf Dynamo Dresden. Alle Informationen zu der Übertragung des Spiels und wo Ihr die Drittligapartie heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Am heutigen Sonntag, den 26. Februar, gastiert Dynamo Dresden in der 3. Liga beim SV Elversberg. Die Begegnung am 24. Drittligaspieltag wird um 13.00 Uhr in der Ursapharm-Arena an der Kaiserlinde in Elversberg angestoßen.

SV Elversberg vs. Dynamo Dresden, Übertragung: 3. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die Infos

Der SV Elversberg ist in der 3. Liga weiterhin das Team der Stunde. Mit 56 Zählern thront das Team von Horst Steffen mit gehörigem Abstand an der Tabellenspitze, der SV Elversberg liegt damit klar auf Aufstiegskurs. Gegen Dynamo Dresden kann der SV Elversberg heute den fünften Erfolg in Serie einfahren.

Mit 37 Punkten befindet sich Dynamo Dresden dagegen weiterhin auf Tuchfühlung zur Aufstiegszone. Um den Anschluss an die vorderen Ränge nicht zu verlieren, benötigt das Team von Markus Anfang dennoch dringend Punkte. Aufgrund des 1:1-Unentschiedens am vergangenen Spieltag gegen Viktoria Köln mussten die Dresdner im Aufstiegsrennen ein wenig Federn lassen.

Die Hinrundenpartie zwischen Dynamo Dresden und dem SV Elversberg am 5. Spieltag endete 2:3. Der Aufsteiger konnte die umkämpfte Partie im vergangenen August knapp für sich entscheiden. Gelingt Dynamo Dresden heute die Revanche für die Hinspielniederlage?

© getty Feiert das Team von Horst Steffen heute den fünften Sieg in Folge?

SV Elversberg vs. Dynamo Dresden, Übertragung: 3. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

SV Elversberg: Kristof - Fellhauer, Conrad, Antonitsch, Neubauer - Jacobsen, Dürholtz - Feil, Rochelt - Koffi, Woltemade

Kristof - Fellhauer, Conrad, Antonitsch, Neubauer - Jacobsen, Dürholtz - Feil, Rochelt - Koffi, Woltemade Dynamo Dresden: Drljaca - Melichenko, Lewald, Knipping, Kulke - Kammerknecht - Hauptmann, A. Arslan - C. J. Conteh, Kutschke, Borkowski

SV Elversberg vs. Dynamo Dresden, Übertragung: 3. Liga heute live im TV und Livestream

Im TV zeigt MagentaSport am heutigen Tag das Duell zwischen dem SV Elversberg und Dynamo Dresden exklusiv. Um 12.45 Uhr beginnt der Pay-TV-Sender mit seiner Übertragung des Drittligaspiels.

© getty Wie schlägt sich heute Dynamo Dresden gegen den Tabellenführer SV Elversberg?

MagentaSport bietet Euch darüber hinaus die Option, die Begegnung zwischen dem SV Elversberg und Dynamo Dresden live und in voller Länge im Livestream zu sehen. Den kostenpflichtigen Livestream des Pay-TV-Senders findet Ihr in der MagentaSport-App und auf MagentaSport.de.

Einen Livestream der heutigen Drittligapartie bietet zudem OneFootball an. Dort seht Ihr als Einzelstream, ganz ohne Abo, die Übertragung von MagentaSport.

SV Elversberg vs. Dynamo Dresden, Übertragung: 3. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die Infos im Überblick

Spieltag: 3. Liga, 24. Spieltag

3. Liga, 24. Spieltag Duell: SV Elversberg vs. Dynamo Dresden

SV Elversberg vs. Dynamo Dresden Datum: 26. Februar

26. Februar Anpfiff: 13.00 Uhr

13.00 Uhr Spielort: Ursapharm-Arena an der Kaiserlinde, Elversberg

Ursapharm-Arena an der Kaiserlinde, Elversberg Übertragung im TV: MagentaSport

Übertragung im Livestream: MagentaSport, OneFootball

Übertragung im Liveticker: SPOX

SV Elversberg vs. Dynamo Dresden, Übertragung: 3. Liga heute im Liveticker

SPOX verfolgt heute für Euch das Duell zwischen dem SV Elversberg und Dynamo Dresden in einem ausführlichen Liveticker. Mit unserem Liveticker verpasst Ihr keine Szene des Spiels. Hier findet Ihr den Liveticker von SPOX.

3. Liga, 24. Spieltag: Die aktuelle Tabelle