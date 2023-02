Dynamo Dresden empfängt Viktoria Köln. Das Spiel der 3. Liga könnt Ihr heute hier bei SPOX im Liveticker verfolgen.

Im Dresdner Rudolf-Harbig-Stadion will Dynamo gegen Viktoria Köln ihre Aufstiegsambitionen unterstreichen. Ob sie das schaffen, könnt Ihr hier im Liveticker von SPOX verfolgen.

Dynamo Dresden vs. Viktoria Köln: 3. Liga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Dynamo Dresden geht favorisiert ins Duell, auch wenn Viktoria Köln zuletzt gegen Rot-Weiss Essen einen beeindruckenden Sieg einfahren konnte.

Vor Beginn: Um 14 Uhr beginnt das Spiel am 23. Spieltag der 3. Liga.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Partie Dynamo Dresden vs. Viktoria Köln.

© getty Mike Wunderlich kam im Winter vom 1. FC Kaiserslautern zurück zum FC Viktoria Köln.

Dynamo Dresden vs. Viktoria Köln: 3. Liga heute im TV und Livestream

Heimat der 3. Liga ist MagentaSport. Und so ist auch in diesem Fall der Telekom-Dienst verantwortlich für die Übertragung der Partie Dynamo Dresden vs. Viktoria Köln. Ab 13.45 Uhr beginnen dort die Vorberichte.

Außerdem könnt Ihr Euch das Spiel bei OneFootball für einmalig 2,99 Euro kaufen und via Livestream schauen. Hier gelangt Ihr zum Angebot.

3. Liga: Die Tabelle vor dem 23. Spieltag