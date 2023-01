VfB Oldenburg vs. Dynamo Dresden, Übertragung: 3. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der 3. Liga hat der VfB Oldenburg heute Dynamo Dresden zu Gast. Wir verraten Euch, wo Ihr das Spiel live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

3. Liga, VfB Oldenburg vs. Dynamo Dresden: Datum, Ort, Anpfiff, Infos

In der 3. Liga wird am heutigen Sonntag, 22. Januar, der 19. Spieltag mit zwei Spielen fortgesetzt. Bereits um 13 Uhr treffen der VfB Oldenburg und Dynamo Dresden aufeinander. Gespielt wird im Marschweg-Stadion in Oldenburg.

Das heutige Heimteam startete mit einem 1:0-Sieg beim FSV Zwickau am vergangenen Wochenende aus der langen Winterpause. Durch den Dreier gegen einen Mitabstiegskonkurrenten verschafften sich die Norddeutschen etwas Luft im Abstiegskampf und gehen mit viel Selbstvertrauen in das Spiel gegen Dresden.

Dynamo kam seinerseits beim Re-Start nicht über ein 1:1 gegen Tabellenschlusslicht SV Meppen hinaus und verpasste es dadurch sich in der Tabelle auf eine einstelligen Platz zu verbessern.

VfB Oldenburg vs. Dynamo Dresden, Übertragung: 3. Liga heute live im TV und Livestream

Für die Live-Übertragung im TV von VfB Oldenburg vs. Dynamo Dresden ist heute exklusiv MagentaSport verantwortlich. Der Empfang des Sportsenders der Telekom ist nicht kostenlos. Mit Telekom-Vertrag bezahlt Ihr für MagentaSport 4,95 Euro pro Monat oder im Jahresabo 9,95 Euro pro Monat, als Nicht-Telekom-Kunde im Monatsabo monatlich 16,95 Euro oder im Jahresabo monatlich 9,95 Euro.

Die Übertagung mit Kommentator Mike Münkel und Moderator Gari Paubandt beginnt um 12.45 Uhr - auch im Livestream, den MagentaSport-Abonnenten am Smart-TV-Gerät, auf dem Smartphone oder Tablet via App oder am PC verfolgen könnt.

Auf der Fußballplattform OneFootball könnt Ihr Euch die Partie zudem per Pay-per-View im Livestream ansehen.

VfB Oldenburg vs. Dynamo Dresden, Übertragung: 3. Liga heute im Liveticker

Garantiert kostenlos informiert Euch SPOX über die Partie - und zwar in einem stets aktuellen Liveticker.

Hier geht's zum Liveticker VfB Oldenburg - Dynamo Dresden.

VfB Oldenburg vs. Dynamo Dresden, Übertragung: 3. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen:

VfB Oldenburg: Mielitz - Deichmann, Appiah, Steurer - Möschl, Zietarski, Buchtmann, Ndure - Adetula, Badjie - Wegner

Dynamo Dresden: Drljaca - Melichenko, Lewald, Kammerknecht, Kulke - Will - Conteh, A. Arslan, Hauptmann, Gogia - Borkowski

3. Liga: Die aktuelle Tabelle