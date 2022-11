Der TSV 1860 München und Rot-Weiss Essen beenden heute den 17. Spieltag der 3. Liga. SPOX tickert das Spiel live mit.

Im letzten Spiel vor der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar treffen heute in der 3. Liga der TSV 1860 München und Rot-Weiss Essen aufeinander. Im Liveticker von SPOX könnt Ihr das Spiel live verfolgen.

TSV 1860 München vs. Rot-Weiß Essen: 3. Liga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Es handelt sich heute nicht nur um das letzte Spiel der 17. Spielrunde in der 3. Liga, sondern auch um das letzte Spiel vor der Weltmeisterschaft in Katar, die am 20. November eröffnet wird. In der Tabelle steht der TSV zwar vor Essen, was die Form betrifft, spricht diese jedoch eindeutig für Rot-Weiß. Bereits seit sechs Spielen ist RWE bereits ungeschlagen, die Münchner hingegen mussten drei Niederlagen in Folge einstecken, nachdem sie die meiste Zeit lang noch ganz oben in der Tabelle mitspielten.

Vor Beginn: Die Partie wird um 19 Uhr angepfiffen und im Münchner Stadion an der Grünwalder Straße ausgetragen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Drittligaspiel zwischen dem TSV 1860 München und Rot-Weiss Essen.

TSV 1860 München vs. Rot-Weiß Essen: 3. Liga heute im TV und Livestream

Um die Übertragung des Spiels zwischen dem TSV 1860 München und Rot-Weiss Essen kümmert sich heute der Pay-TV-Sender Magenta Sport, der im Lauf der Saison jedes einzelne Drittligaspiel überträgt. Die Vorberichte zum Spiel beginnen um 18.30 Uhr mit Sascha Bandermann als Moderator. Franz Büchner und der ehemalige Löwe Sascha Mölders sind danach für den Kommentar verantwortlich.

3. Liga: Die aktuelle Tabelle

Platz Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt. 1 SV 07 Elversberg 17 13 2 2 42:14 28 41 2 1. FC Saarbrücken 17 9 6 2 27:13 14 33 3 SV Wehen Wiesbaden 17 9 4 4 33:20 13 31 4 FC Ingolstadt 04 17 9 4 4 24:14 10 31 5 SC Freiburg II 17 9 4 4 21:19 2 31 6 TSV 1860 München 16 9 2 5 29:19 10 29 7 Viktoria Köln 17 7 6 4 27:20 7 27 8 Waldhof Mannheim 17 8 2 7 23:29 -6 26 9 Dynamo Dresden 17 6 5 6 24:20 4 23 10 VfL Osnabrück 17 6 4 7 29:27 2 22 11 MSV Duisburg 17 6 4 7 19:20 -1 22 12 SC Verl 17 6 4 7 23:25 -2 22 13 Rot-Weiss Essen 16 5 6 5 23:26 -3 21 14 Borussia Dortmund II 17 5 3 9 13:23 -10 18 15 Hallescher FC 17 4 4 9 24:26 -2 16 16 VfB Oldenburg 17 4 4 9 21:33 -12 16 17 FSV Zwickau 17 4 4 9 15:27 -12 16 18 Erzgebirge Aue 17 3 5 9 16:26 -10 14 19 SV Meppen 17 2 7 8 16:30 -14 13 20 SpVgg Bayreuth 17 3 4 10 11:29 -18 13