Waldhof Mannheim vs. Dynamo Dresden, Übertragung: 3. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der 3. Liga treffen heute Waldhof Mannheim und Dynamo Dresden aufeinander. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Spiel live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

3. Liga, Waldhof Mannheim vs. Dynamo Dresden: Datum, Ort, Anpfiff, Infos

Am 14. Spieltag der 3. Liga kommt es am heutigen Samstag, 29. Oktober, zum Duell zweier ehemaliger Bundesligisten: Waldhof Mannheim empfängt Dynamo Dresden. Angepfiffen wird die Partie um 14 Uhr im Carl-Benz-Stadion.

Mit dem Waldhof und Dynamo Dresden treffen heute zwei Tabellennachbarn aufeinander. Mannheim (19 Punkte) liegt vor dem 14. Spieltag auf Platz acht, Dresden (21 Punkte) ist Siebter. Tabellenführer SV Elversberg (31 Punkte) und 1860 München (29 Punkte) sind den beiden heutigen Kontrahenten schon etwas enteilt, der FC Ingolstadt (25 Punkte) auf Relegationsplatz drei noch in Schlagweite. Für Mannheim und Dresden gilt also: Nicht verlieren!

Das hat Waldhof Mannheim zuletzt aber dreimal in Serie, Dynamo Dresden wartet seit zwei Spielen auf einen Sieg. Wer kann heute mit einem Dreier den Kontakt zur Spitzengruppe halten?

Waldhof Mannheim vs. Dynamo Dresden, Übertragung: 3. Liga heute live im TV und Livestream

Fans der 3. Liga kommen heute voll auf ihre Kosten. Alle sechs Spiele werden live im TV und im Livestream übertragen, drei davon im Free-TV auf diversen Dritten Programmen der ARD. Waldhof Mannheim vs. Dynamo Dresden ist heute nicht unter den ausgewählten Free-TV-Partien, weshalb sich die Übertragung im TV auf das Pay-TV beschränkt.

Dafür ist MagentaSport verantwortlich. Der Sportsender der Telekom zeigt in dieser Saison wieder alle 380 Saisonspiele live und bietet zudem Konferenzen an. Kostenlos ist das alles aber nicht. Falls Ihr einen laufenden Telekom-Vertrag habt, bezahlt Ihr für MagentaSport 4,95 Euro pro Monat, als Nicht-Telekom-Kunde im Monatsabo monatlich 16,95 Euro oder im Jahresabo monatlich 9,95 Euro.

Die Übertagung zum Spiel Wehen Wiesbaden gegen 1860 München mit Moderator Thomas Wagner und Kommentator Julian Eberhardt beginnt um 13.45 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt beginnt auch die Samstagskonferenz mit allen sechs heutigen Spielen.

Zugriff auf MagentaSport erhaltet Ihr nicht nur mit einem Telekom-Receiver, sondern auch am TV-Gerät, auf dem Smartphone oder Tablet via App oder am PC per Livestream.

Auf der Fußballplattform OneFootball könnt Ihr Euch die Partie auch im Pay-per-View für 2,99 Euro im Livestream ansehen.

Waldhof Mannheim vs. Dynamo Dresden, Übertragung: 3. Liga heute im Liveticker

Auch bei SPOX werdet Ihr über das Spiel Mannheim vs. Dresden bestens informiert. Wir bieten einen ausführlichen Liveticker an, dazu gibt es auch einen Konferenzticker mit allen sechs heutigen Spielen der 3. Liga.

Hier geht's zum Liveticker Waldhof Mannheim vs. Dynamo Dresden.

Hier geht's zum Liveticker Konferenz 3. Liga.

3. Liga: Waldhof Mannheim vs. Dynamo Dresden - Voraussichtliche Aufstellungen

