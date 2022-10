Waldhof Mannheim duelliert sich am heutigen Tag mit Dynamo Dresden am 14. Spieltag der 3. Liga. Die gesamte Begegnung verfolgen wir hier für Euch im Liveticker.

In der 3. Liga treffen heute Waldhof Mannheim und Dynamo Dresden aufeinander. Welche Mannschaft den Rasen heute als Sieger verlässt, erfahrt Ihr hier im Liveticker.

Waldhof Mannheim vs. Dynamo Dresden: 3. Liga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Mit Waldhof Mannheim und Dynamo Dresden begegnen sich heute der Tabellenachte und der Tabellenneunte der 3. Liga. Zwei Punkte trennen die Teams aktuell, mit einem Sieg zieht Waldhof Mannheim also an Dynamo Dresden in der Tabelle vorbei. Der vergangenen Spieltag war für die beiden Mannschaften nicht von Erfolg gekrönt, Mannheim verlor in der Liga gegen RW Essen und die Dynamo gegen den 1. FC Saarbrücken. Wer holt sich heute die drei Punkte?

Vor Beginn: Das Duell am 14. Spieltag der 3. Liga beginnt heute um 14.00 Uhr im Carl-Benz-Stadion in Mannheim.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker des Spiels zwischen Waldhof Mannheim und Dynamo Dresden.

© getty Ahmet Arslan führt aktuell die Torjägerliste von Dynamo Dresden mit sieben Treffern an. Trifft er auch heute gegen Waldhof Mannheim?

Waldhof Mannheim vs. Dynamo Dresden: 3. Liga heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Waldhof Mannheim: M. Behrens - Jans, Riedel, Gohlke, Rossipal - F. Wagner, Bahn - Winkler, Taz, Kother - Martinovic

M. Behrens - Jans, Riedel, Gohlke, Rossipal - F. Wagner, Bahn - Winkler, Taz, Kother - Martinovic Dynamo Dresden: Drljaca - Akoto, Kammerknecht, Knipping - Gogia, Kulke, Will, J. Meier - Weihrauch - Kutschke, A. Arslan

Waldhof Mannheim vs. Dynamo Dresden: 3. Liga heute live im TV und Livestream

Ab 13.45 Uhr überträgt MagentaSport am heutigen Tag die Partie zwischen Waldhof Mannheim und Dynamo Dresden live im TV. Auf magentasport.de und in der MagentaSport-App zeigt der Sender das Spiel zudem live und vollumfänglich im Livestream.

Den Livestream von MagentaSport findet Ihr ebenfalls auf OneFootball. Dort könnt Ihr Waldhof Mannheim vs. Dynamo Dresden als Einzelstream, ganz ohne Abo, live verfolgen.

