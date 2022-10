TSV 1860 München vs. Wehen Wiesbaden, Übertragung: 3. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Spitzenspiel in der 3. Liga! Der Tabellenzweite TSV 1860 München kriegt es heute mit dem Tabellendritten SV Wehen Wiesbaden zu tun. SPOX verrät Euch, wie Ihr das Spiel live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt.

In der 3. Liga geht es am heutigen Samstag, den 22. Oktober, so richtig zur Sache, wenn sich mit dem TSV 1860 München und dem SV Wehen Wiesbaden der Tabellenzweite und der Tabellendritte gegenüberstehen. Das Topspiel der 13. Spielrunde wird um 14 Uhr angepfiffen, als Spielstätte dient das Stadion an der Grünwalder Straße in München.

Während der Aufsteiger SV Elversberg weiterhin die Tabelle der 3. Liga sensationell mit 28 Punkten anführt, liegen die Löwen aus München nicht weit dahinter, sie haben nämlich bislang 26 Punkte sammeln können. Auf Rang drei mit 24 Punkten folgt dann auch schon der heutige Gegner der Münchner, der SV Wehen Wiesbaden. Mit einem Sieg würden die Hessen also am TSV vorbeiziehen.

© getty Fynn Lakenmacher traf in der Liga bislang sechsmal für die Sechzger.

TSV 1860 München vs. Wehen Wiesbaden, Übertragung: 3. Liga heute live im TV und Livestream

Für die Übertragung des Spektakels zwischen 1860 München und Wehen Wiesbaden ist Magenta Sport verantwortlich. Beim Anbieter der Telekom sind nicht nur heute alle Spiele der 3. Liga zu sehen, sondern auch an allen anderen Spieltagen der Saison. Die Vorberichte zu 1860 München vs. Wehen Wiesbaden gehen um 13.45 Uhr, also eine Viertelstunde vor Anpfiff, los. Zusätzlich wird auf der Plattform eine Samstagskonferenz mit allen sechs Drittligaspielen angeboten.

Zugang zu Magenta Sport bekommt man jedoch nicht einfach so, man braucht ein Abonnement, das zu verschiedenen Preisen Angeboten wird. Die Kosten sind dabei abhängig davon, ob man Kunde bei der Telekom ist oder nicht. Denn Telekom-Kunden zahlen für das Jahresabo 4,95 Euro und für das Monatsabo 9,95 Euro je Monat. Die Nicht-Kunden hingegen müssen für das Jahresabo 9,95 Euro und für das Monatsabo 16,95 Euro pro Monat hinblättern.

Dann gibt es noch die Möglichkeit, das Spiel für 2,99 Euro bei OneFootball zu kaufen und im Livestream zu verfolgen.

TSV 1860 München vs. Wehen Wiesbaden, Übertragung: 3. Liga heute im Liveticker

Wer jedoch kein Magenta-Sport-Abo hat und auch OneFootball nicht nutzen kann oder will, kann während des Duells dank SPOX auch via Liveticker mit dabei sein.

Hier geht es zum Liveticker des Spiels zwischen dem TSV 1860 München und dem SV Wehen Wiesbaden.

Hier geht es zum Liveticker der Drittligakonferenz.

TSV 1860 München vs. Wehen Wiesbaden, Übertragung: 3. Liga heute live im TV und Livestream - Voraussichtliche Aufstellungen

TSV 1860 München: Hiller - Lannert, Morgalla, Verlaat, Steinhart - Y. Deichmann, Rieder - Vrenezi, Skenderovic, Tallig - Lakenmacher

Hiller - Lannert, Morgalla, Verlaat, Steinhart - Y. Deichmann, Rieder - Vrenezi, Skenderovic, Tallig - Lakenmacher Wehen Wiesbaden: Lyska - Mockenhaupt, Mrowca, Rieble - Fechner, Jacobsen, Heußer, Ezeh - Wurtz - Prtajin, Iredale

TSV 1860 München vs. Wehen Wiesbaden, Übertragung: 3. Liga heute live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: TSV 1860 München vs. Wehen Wiesbaden

Wettbewerb: 3. Liga

Spieltag: 13

Datum: 22. Oktober 2022

Anstoß: 14 Uhr

Ort: Stadion an der Grünwalder Straße, München

Stadion an der Grünwalder Straße, München TV: Magenta Sport

Livestream: Magenta Sport, OneFootball

Liveticker: SPOX

