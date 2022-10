SpVgg Bayreuth vs. TSV 1860 München, Übertragung: 3. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Zweiter gegen Letzter: Die SpVgg Bayreuth empfängt heute den TSV 1860 München zum bayerischen Derby in der 3. Liga. SPOX verrät Euch, wie Ihr die Begegnung live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Bayerisches Derby in der 3. Liga! Die SpVgg Bayreuth und der TSV 1860 München treffen am heutigen Samstag, den 29. Oktober, zum ersten Mal in der 3. Liga aufeinander. Um 14 Uhr geht es los, als Spielstätte dient das Hans-Walter-Wild-Stadion in Bayreuth.

Unterschiedlicher kann die Ausgangslage nicht sein. Während die Löwen Zweiter in der 3. Liga sind und auch in dieser Saison aller Voraussicht nach am Ende um den Aufstieg mitkämpfen werden, hat der Aufsteiger aus Bayreuth große Probleme, sich an die 3. Liga zu gewöhnen: Bayreuth bildet mit neun Punkten nach 13 Spielen nur das Tabellenschlusslicht.

SpVgg Bayreuth vs. TSV 1860 München, Übertragung: 3. Liga heute live im TV und Livestream

Bayreuth gegen 1860 München ist eine von den vielen ausgewählten Drittligapartien, die in dieser Saison auch im Free-TV gezeigt werden. Im Falle des bayerischen Derbys ist es keine Überraschung, dass sich der Bayerische Rundfunk (BR), eines von vielen Dritten Programmen der ARD, darum kümmert - sowohl im TV als auch im kostenlosen Livestream.

Weil alle Spiele der 3. Liga auch bei Magenta Sport übertragen werden, ist der Anbieter der Telekom ebenfalls heute im Einsatz. Der Start der Vorberichte ist für 13.45 Uhr geplant. Folgendes Duo wird für das Spiel eingesetzt:

Kommentator: Franz Büchner

Franz Büchner Moderator: Sascha Bandermann

© getty Der TSV 1860 München ist heute zu Gast bei der SpVgg Bayreuth.

Mit der Konferenz, die ebenfalls um 13.45 Uhr beginnt, könnt Ihr neben dem bayerischen Duell auch die anderen fünf Spiele von heute gleichzeitig verfolgen.

Egal, ob Ihr das Einzelspiel oder die Konferenz abruft - Ihr braucht auf jeden Fall ein Magenta-Sport-Abonnement. Die Kosten dafür hängen davon ab, ob Ihr Kunde bei der Telekom seid oder nicht. Telekom-Kunden müssen nämlich nur 4,95 Euro (Jahresabo) oder 9,95 Euro je Monat (Monatsabo) hinblättern. Die, die keine Kunden sind, zahlen entweder 9,95 Euro (Jahresabo) oder 16,95 Euro pro Monat (Monatsabo).

Eine weitere Alternative, das Duell live zu verfolgen, bietet OneFootball. Hier benötigt Ihr zwar kein Abo, müsst jedoch ebenfalls etwas zahlen: 2,99 Euro für den Einzelstream.

SpVgg Bayreuth vs. TSV 1860 München, Übertragung: 3. Liga heute im Liveticker

Auch SPOX ist heute mit von der Partie und stellt einen Liveticker zur Verfügung. Mit diesem wisst Ihr die ganze Zeit Bescheid, was auf dem Rasen geschieht.

Hier geht es zum Liveticker des Spiels zwischen der SpVgg Bayreuth und dem TSV 1860 München.

Hier geht es zum Liveticker der Samstagskonfernz.

SpVgg Bayreuth vs. TSV 1860 München, Übertragung: 3. Liga heute live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: SpVgg Bayreuth vs. TSV 1860 München

SpVgg Bayreuth vs. TSV 1860 München Wettbewerb: 3. Liga

3. Liga Spieltag: 14

14 Datum: 29. Oktober 2022

29. Oktober 2022 Anstoß: 14.00 Uhr

14.00 Uhr Ort: Hans-Walter-Wild-Stadion, Bayreuth

Hans-Walter-Wild-Stadion, Bayreuth TV: Magenta Sport, Bayerischer Rundfunk (BR)

Livestream: Magenta Sport, Bayerischer Rundfunk (BR), OneFootball

Liveticker: SPOX

3. Liga: Die aktuelle Tabelle am Samstag des 14. Spieltags