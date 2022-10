Rot Weiss Essen vs. Dynamo Dresden, Übertragung: 3. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der 3. Liga kommt es heute zum Duell zwischen Rot-Weiss Essen und Dynamo Dresden. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Spiel live im TV, Livestream und Liveticker mitverfolgen könnt.

Sechs Spiele stehen am heutigen Samstag (15. Oktober) in der dritthöchsten deutschen Spielklasse an. Eines davon ist das zwischen Rot-Weiss Essen und Dynamo Dresden. Wie die anderen Begegnungen des heutigen Fußball-Nachmittags steigt auch Essen vs. Dresden um 14 Uhr. Als Spielstätte dient das Stadion an der Hafenstraße in Essen.

Dynamo Dresden befindet sich im Moment in hervorragender Form, sechs Spiele lang sind die Sachsen nun bereits ungeschlagen, zuletzt triumphierte das Team von Trainer Markus Anfang gegen den VfL Osnabrück mit 3:2. Die starke Serie hat Dresden auf Rang vier in der Tabelle katapultiert. Essen sitzt hingegen in der unteren Tabellenhälfte fest.

Rot Weiss Essen vs. Dynamo Dresden, Übertragung: 3. Liga heute live im TV und Livestream

Essen gegen Dresden ist eine von vielen Partien, die in dieser Saison im Free-TV übertragen werden. Um die Übertragung kümmern sich neben Magenta Sport, das alle Drittligaspiele im Pay-TV zeigt, auch der Mitteldeutsche Rundfunk (MDR) und der Westdeutsche Rundfunk Köln (WDR). Beide Dritten Programme der ARD bieten das Spiel auch in ihren kostenlosen Livestreams an.

Nicht kostenlos ist dagegen der Zugriff auf Magenta Sport, wo eine Viertelstunde vor Anpfiff, um 13.45 Uhr also, die Vorberichte losgehen. Durch die Begegnung werden die Zuseherinnen und Zuseher vor den Bildschirmen von Kommentator Christian Straßburger und Moderator Thomas Wagner geführt. Ebenso um 13.45 Uhr beginnt bei Magenta Sport die Samstagskonferenz, wo alle sechs Spiele zu sehen sind.

© getty Kann Markus Anfang Dynamo Dresden zurück in die 2. Bundesliga führen?

Wer das Pay-TV- und Livestream-Angebot vom Anbieter der Telekom nutzen möchte, kann dies nur mit einem Abonnement machen. Die Kosten für dieses sind unterschiedlich hoch, abhängig davon, ob man Kunde bzw. Kundin bei der Telekom ist oder nicht. Im ersten Fall müssen für das Monatsabo 9,95 Euro und für das Jahresabo 4,95 Euro pro Monat gezahlt werden. Ansonsten ist das Abo teurer, die Preise betragen dann 16,95 Euro (Monatsabo) oder 9,95 Euro (Jahresabo) monatlich.

Bei OneFootball kostet die Übertragung einmalig 2,99 Euro.

Rot Weiss Essen vs. Dynamo Dresden, Übertragung: 3. Liga heute im Liveticker

Eine Alternative zur Übertragung im Free-TV sowie bei Magenta Sport und OneFootball bietet SPOX mit seinem ausführlichen Liveticker an. Tore, Elfmeter, Platzverweise - Ihr verpasst garantiert nichts.

Hier geht es zum Liveticker des Spiels zwischen Rot-Weiss Essen und Dynamo Dresden.

Rot Weiss Essen vs. Dynamo Dresden, Übertragung: 3. Liga heute live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: Rot-Weiss Essen vs. Dynamo Dresden

Rot-Weiss Essen vs. Dynamo Dresden Wettbewerb: 3. Liga

3. Liga Spieltag: 12

12 Datum: 15. Oktober 2022

15. Oktober 2022 Anstoß: 14.00 Uhr

14.00 Uhr Ort: Stadion an der Hafenstraße, Essen

Stadion an der Hafenstraße, Essen TV: Magenta Sport , MDR, WDR

Livestream: Magenta Sport , MDR, WDR, OneFootball

Liveticker: SPOX

Rot Weiss Essen vs. Dynamo Dresden, Übertragung: 3. Liga heute live im TV und Livestream - Voraussichtliche Aufstellungen

Rot-Weiss Essen: Golz - Wiegel, Heber, Rios Alonso, Bastians - Tarnat, Rother - Berlinski, Götze, Kefkir - Engelmann

Golz - Wiegel, Heber, Rios Alonso, Bastians - Tarnat, Rother - Berlinski, Götze, Kefkir - Engelmann Dynamo Dresden: Drljaca - Akoto, Kammerknecht, Knipping, J. Meier - Kulke, Will - Gogia, Weihrauch, A. Arslan - Kutschke

