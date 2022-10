Nürnberg-Fans attackieren Mannschaftsbus von Dynamo Dresden

Die Mannschaft von Dynamo Dresden ist bei einem Zwischenstopp auf der Rückreise vom Drittligaspiel beim 1. FC Kaiserslautern (0:0) an einer Raststätte von einer Gruppe von Fans des 1. FC Nürnberg verbal attackiert worden.

Wie die SGD in einer Stellungnahme mitteilte, würde das Team bei einer Pause an einer Autobahnraststätte an der A6 am Samstagabend von einer "Gruppe von circa 30 Personen, die dem Vernehmen nach der Anhängerschaft des 1. FC Nürnberg zuzuordnen sind, beleidigt, bedroht und kurzzeitig an der Weiterfahrt gehindert".

Zwei Personen sollen sich demnach auch Zutritt zum Mannschaftsbus verschafft haben. Dabei wollten die Club-Anhänger offenbar die Ex-Nürnberger Manuel Schäffler und Stefan Kutschke zur Rede stellen.

"Wir wurden über szenekundige Beamte über den Vorfall informiert. Nach unseren Informationen wurde von einem Nürnberg-Anhänger vor dem Dynamo-Bus 'Kutschke, komm raus' gerufen", sagte Steffen Kühnel, Sprecher der Dresdner Polizei, der Bild.

Nach Angaben von Dynamo Dresden wurde bei dem Vorfall niemand verletzt. Die Beteiligten kamen mit dem Schrecken davon, auch der Mannschaftsbus blieb unbeschädigt. Zur Aufklärung des Vorfalls steht der Drittligist mit den zuständigen Behörden sowie dem 1. FC Nürnberg in engem Austausch.