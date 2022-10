Dynamo Dresden vs. VfL Osnabrück, Übertragung: 3. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Dynamo Dresden empfängt am heutigen 11. Spieltag der 3. Liga den VfL Osnabrück. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr die Begegnung live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Am heutigen Sonntag, den 9. Oktober, stehen sich in der 3. Liga Dynamo Dresden und der VfL Osnabrück gegenüber. Die Partie des 11. Spieltags wird um 13 Uhr angepfiffen, gespielt wird im Rudolf-Harbig-Stadion in Dresden. Beide Mannschaften sind aktuell in guter Verfassung: Die Sachsen sind bereits seit fünf Spielen ungeschlagen, die Ungeschlagen-Serie der Osnabrücker umfasst ebenfalls bereits drei Spiele. Wessen Serie wird reißen? Oder werden die Punkte doch geteilt?

Dynamo Dresden vs. VfL Osnabrück, Übertragung: 3. Liga heute live im TV und Livestream

Die Übertragungsrechte an der 3. Liga liegen bei Magenta Sport, weswegen sich der Pay-TV-Sender der Telekom heute auch um die Übertragung von Dynamo Dresden gegen den VfL Osnabrück kümmert. Um 12.45 Uhr beginnt die Vorberichterstattung, dabei wird Anett Sattler als Moderatorin eingesetzt, als Kommentator ist Andreas Mann am Mikrofon.

Sowohl Telekom-Kunden als auch Nicht-Telekom-Kunden können Magenta Sport nutzen. Vorteile, was das Finanzielle betrifft, genießen jedoch nur die Telekom-Kunden. Für sie ist das Abonnement nämlich um einiges billiger. Während Nicht-Telekom-Kunden für das Monatsabo 16,95 Euro im Monat und für das Jahresabo 9,95 Euro monatlich zahlen, müssen Telekom-Kunden nur 4,95 Euro (Jahresabo) oder 9,95 Euro je Monat (Monatsabo) blechen.

Außerdem zeigt auch OneFootball das Spiel Dresden vs. Osnabrück live. Dafür wird kein Abonnement fällig, eine Zahlung in Höhe von 2,99 Euro genügt.

Dynamo Dresden vs. VfL Osnabrück, Übertragung: 3. Liga heute im Liveticker

Darüber hinaus könnt Ihr Dynamo Dresden gegen Osnabrück heute auch im Liveticker mitverfolgen. Dazu müsst Ihr den Liveticker bei SPOX öffnen. Mit diesem wisst Ihr stets darüber Bescheid, was auf dem Rasen in Dresden geschieht.

Hier geht es zum Liveticker des Spiels zwischen Dynamo Dresden und dem VfL Osnabrück.

3. Liga: Die aktuelle Tabelle