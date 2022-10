Dynamo Dresden vs. 1. FC Saarbrücken, Übertragung: 3. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Dynamo Dresden kriegt es heute im Rahmen des 13. Spieltags der 3. Liga mit dem 1. FC Saarbrücken zu tun. Ihr wollt wissen, wie Ihr das Duell live im TV, Livestream und Liveticker schauen könnt? SPOX hat die Antwort.

Unter der Woche stand in Deutschland noch der DFB-Pokal im Fokus, am Wochenende ist es nun wieder der Liga-Alltag, der herrscht. Dynamo Dresden und der 1. FC Saarbrücken waren vom Pokal jedoch sowieso nicht betroffen und können daher mit vollen Kräften am heutigen Samstag, den 22. Oktober, ihre Partie im Rahmen des 13. Spieltags der 3. Liga bestreiten. Wie fünf weitere Spiele heute wird auch Dresden gegen Saarbrücken um 14 Uhr angestoßen, gespielt wird im Rudolf-Harbig-Stadion in Dresden.

Dynamo Dresden vs. 1. FC Saarbrücken, Übertragung: 3. Liga heute live im TV und Livestream

Zwei Anbieter übertragen heute die volle Begegnung zwischen Dynamo Dresden und dem 1. FC Saarbrücken: Magenta Sport und OneFootball. Die beiden Anbieter unterscheiden sich dabei an der Art des Zuganges: Während für OneFootball eine einmalige Zahlung in Höhe von - in diesem Fall - 2,99 Euro ausreicht, braucht man für Magenta Sport ein kostenpflichtiges Abonnement. Dieses gibt es für die, die Kunden bei der Telekom sind, für 9,95 Euro (Monatsabo) und 4,95 Euro im Monat (Jahresabo). Wer allerdings kein Telekom-Kunde ist, zahlt mehr: für das Monatsabo 16,95 Euro und für das Jahresabo 9,95 Euro monatlich.

© getty Dynamo Dresden ist seit sieben Spielen ungeschlagen.

Die Übertragung beim Anbieter der Telekom beginnt um 13.45 Uhr. Neben dem Einzelspiel bietet Magenta Sport auch eine Konferenz an.

Dynamo Dresden vs. 1. FC Saarbrücken, Übertragung: 3. Liga heute im Liveticker

Eine andere Art und Weise, Dynamo Dresden gegen Saarbrücken heute live zu verfolgen, ermöglicht SPOX. Wir tickern das Spielgeschehen von Anfang bis Ende ausführlich mit. Dies gilt auch für die Samstagskonferenz.

Hier geht es zum Liveticker des Spiels zwischen Dynamo Dresden und dem 1. FC Saarbrücken.

Hier geht es zum Liveticker der Drittligakonferenz.

Dynamo Dresden vs. 1. FC Saarbrücken, Übertragung: 3. Liga heute live im TV und Livestream - Voraussichtliche Aufstellungen

Dynamo Dresden: Drljaca - Akoto, Kammerknecht, Knipping - Borkowski, Kulke, Will, J. Meier - Weihrauch - Kutschke, A. Arslan

Drljaca - Akoto, Kammerknecht, Knipping - Borkowski, Kulke, Will, J. Meier - Weihrauch - Kutschke, A. Arslan 1. FC Saarbrücken: Batz - Thoelke, Boeder, Uaferro - Gnaase - Jänicke, Kerber, Neudecker, Rizzuto - Cuni, Günther-Schmidt

Dynamo Dresden vs. 1. FC Saarbrücken, Übertragung: 3. Liga heute live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

