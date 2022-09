TSV 1860 München vs. Erzgebirge Aue, Übertragung: 3. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der 3. Liga kommt es heute zum Duell zwischen dem TSV 1860 München und Erzgebirge Aue. Wir verraten Euch, wie Ihr das Spiel live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

3. Liga, TSV 1860 München vs. Erzgebirge Aue: Datum, Ort, Anpfiff, Infos

In der 3. Liga steht an diesem Wochenende bereits der 9. Spieltag an. Zum Auftakt kommt es am heutigen Freitag zur Begegnung zwischen dem TSV 1860 München und Erzgebirge Aue. Im Stadion an der Grünwalder Straße wird die Partie um 19 Uhr angepfiffen.

Beim Blick auf die aktuelle Tabelle wird die Frage nach dem Favoriten schnell beantwortet: Der Tabellenzweite empfängt den Letzten. Die Münchner Löwen kassierten zuletzt aber eine empfindliche Niederlage. Am 8. Spieltag verloren sie das Spitzenspiel beim SV Elversberg mit 1:4 und mussten zugleich die Tabellenführung an die Saarländer abgeben. Zuvor holte das Team von Löwen-Trainer Michael Köllner aus den ersten acht Saisonspiele sieben Siege bei einem Unentschieden.

Zweitliga-Absteiger Erzgebirge Aue steht erst bei drei Punkten. Auf den ersten Saisonsieg wartet Aue noch. Gelingt dieser in München?

TSV 1860 München vs. Erzgebirge Aue, Übertragung: 3. Liga heute live im TV, Livestream

Für die Live-Übertragung von 1860 München vs. Aue ist heute exklusiv ist MagentaSport verantwortlich. Der Sportsender der Telekom zeigt auch in dieser Saison 380 Saisonspiele der 3. Liga live. Kostenlos ist das alles aber nicht. Falls Ihr einen laufenden Telekom-Vertrag habt, bezahlt Ihr für MagentaSport 4,95 Euro pro Monat oder im Jahresabo 9,95 Euro pro Monat, als Nicht-Telekom-Kunde im Monatsabo monatlich 16,95 Euro oder im Jahresabo monatlich 9,95 Euro. Die Übertagung mit Moderator Sascha Bandermann, Kommentator Alexander Klich und Experte Martin Lanig beginnt heute um 18.30 Uhr.

Zugriff auf MagentaSport erhaltet Ihr nicht nur mit einem Telekom-Receiver, sondern auch am Smart-TV-Gerät, auf dem Smartphone oder Tablet via App oder am PC per Livestream.

Last but not least: Auf der Fußballplattform OneFootball könnt Ihr Euch die Partie im Pay-per-View für 2,99 Euro im Livestream ansehen.

TSV 1860 München vs. Erzgebirge Aue, Übertragung: 3. Liga heute im Liveticker

Auch bei SPOX werdet Ihr über TSV 1860 München vs. Erzgebirge Aue bestens informiert. Wir bietet Euch einen ausführlichen Liveticker an

Hier geht es zum Liveticker TSV 1860 München - Erzgebirge Aue.

TSV 1860 München vs. Erzgebirge Aue, Übertragung: 3. Liga heute live im TV und Livestream - Voraussichtliche Aufstellungen

1860 München : Hiller - Morgalla, Verlaat, Moll - Tallig, Y. Deichmann, Rieder, Boyamba - Kobylanski - Vrenezi, Skenderovic

: Hiller - Morgalla, Verlaat, Moll - Tallig, Y. Deichmann, Rieder, Boyamba - Kobylanski - Vrenezi, Skenderovic Erzgebirge Aue: Männel - Barylla, Sorge, Nkansah, Rosenlöcher - Schreck - Sijaric, Thiel, U. Taffertshofer, Stefaniak - Tashchy

TSV 1860 München vs. Erzgebirge Aue, Übertragung: 3. Liga heute live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

