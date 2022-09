Der TSV 1860 München empfängt Erzgebirge Aue in der 3. Liga. SPOX tickert das Duell am 9. Spieltag live mit.

Spieltag 9 in der 3. Liga wird mit dem Aufeinandertreffen von 1860 München und Erzgebirge Aue eröffnet. Hier gibt es die 90 Minuten im Liveticker zu verfolgen.

TSV 1860 München vs. Erzgebirge Aue: 3. Liga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Die Rollen zu dieser Begegnung könnten nicht klarer verteilt sein. 1860 gegen Aue ist ein ungleiches Duell. Während die Münchner als momentaner Tabellenzweiter um den Aufstieg wohl um in den Aufstieg in die 2. Bundesliga kämpfen werden, befindet sich Erzgebirge mit nur drei Punkten auf dem letzten Platz. 16 Zähler trennen die heutigen Gegner.

Vor Beginn: In München wird am heutigen Freitagabend der 9. Spieltag der 3. Liga eröffnet. Der TSV 1860 empfängt Erzgebirge Aue im Stadion an der Grünwalder Straße. Anstoß ist dort um 19 Uhr, SPOX begleitet das Geschehen hier live.

Vor Beginn: Hallo und willkommen im Liveticker!

© getty Bisher eine starke Einheit: Das Team vom TSV 1860 München

TSV 1860 München vs. Erzgebirge Aue: 3. Liga heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

1860: Hiller - Morgalla, Verlaat, Moll - Tallig, Deichmann, Rieder, Boyamba - Kobylanski - Vrenezi, Skenderovic

Hiller - Morgalla, Verlaat, Moll - Tallig, Deichmann, Rieder, Boyamba - Kobylanski - Vrenezi, Skenderovic Aue: Männel - Barylla, Sorge, Nkansah, Rosenlöcher - Schreck - Sijaric, Thiel, Taffertshofer, Stefaniak - Tashchy

TSV 1860 München vs. Erzgebirge Aue: 3. Liga heute live im TV und Livestream

Wer sich 1860 gegen Aue nicht entgehen lassen möchte, benötigt ein Abonnement bei MagentaSport. Der Pay-TV-Sender der Telekom hält nämlich die Rechte an der Übertragung der kompletten 3. Liga, zeigt somit auch das Eröffnungsduell am 9. Spieltag in voller Länge.

Übertragungsstart ist um 18.30 Uhr, kommentieren wird Alexander Klich. Moderator: Sascha Bandermann. Experte: Martin Lanig.

Telekom-Kunden zahlen im Jahresabo 4,95 Euro pro Monat und im Monatsabo 9,95 Euro pro Monat. Als bisherige Nicht-Kunden bei der Telekom kostet ein Jahresabo 9,95 Euro pro Monat und ein Monatsabo 16,95 Euro pro Monat.

Nutzen lässt sich MagentaSport sowohl im TV als auch im Livestream: Zuhause auf dem Fernseher, online bei magentasport.de und von unterwegs mit der MagentaSport App auf dem Smartphone oder Tablet.

