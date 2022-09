MSV Duisburg vs. Dynamo Dresden, Übertragung: 3. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der MSV Duisburg empfängt heute in der 3. Liga Dynamo Dresden. Wie Ihr die Partie des 8. Spieltags live im TV, Livestream und Liveticker mitverfolgen könnt, zeigt Euch SPOX.

Am heutigen Sonntag (11. September) finden in der 3. Liga zwei Spiele statt. Eines davon ist die Begegnung zwischen dem MSV Duisburg und Dynamo Dresden. Die beiden Mittelfeldklubs treffen um 13 Uhr in der Schauinsland-Reisen-Arena in Duisburg aufeinander. Später, um 14 Uhr, stehen sich dann noch Erzgebirge Aue und der FSV Zwickau gegenüber. Abgeschlossen wird der 8. Spieltag morgen mit Verl gegen Meppen.

MSV Duisburg vs. Dynamo Dresden, Übertragung: 3. Liga heute live im TV und Livestream

Gezeigt wird Duisburg vs. Dresden bei Magenta Sport, da beim Anbieter der Telekom die Übertragungsrechte aller Drittligaspiele liegen. Um 12.45 Uhr werden die ersten Livebilder aus Duisburg ausgestrahlt, dabei kümmert sich Moderator Thomas Wagner um die Vorberichte, danach schlüpft Markus Höhner in die Rolle des Kommentatoren.

Sowohl Telekom-Kunden als auch Nicht-Telekom-Kunden können Magenta Sport nutzen. Vorteile, was das Finanzielle betrifft, genießen jedoch nur erstere. Für sie ist das Abonnement nämlich um einiges billiger. Während Nicht-Telekom-Kunden für das Monats-Abo 16,95 Euro und für das Jahresabo 9,95 Euro monatlich zahlen, bekommen Telekom-Kunden Magenta Sport für 4,95 Euro (Jahresabo) oder 9,95 Euro (Monatsabo) je Monat.

Zudem ist die Partie bei OneFootball für 2,99 Euro erwerbbar.

MSV Duisburg vs. Dynamo Dresden, Übertragung: 3. Liga heute im Liveticker

Auch SPOX liefert eine Möglichkeit, Duisburg gegen Dresden live zu verfolgen. Wir tickern die wichtigsten Geschehnisse auf dem Platz für Euch genauestens mit.

Hier geht es zum Liveticker der Partie zwischen dem MSV Duisburg und Dynamo Dresden.

MSV Duisburg vs. Dynamo Dresden, Übertragung: 3. Liga heute live im TV und Livestream - Voraussichtliche Aufstellungen

Duisburg: V. Müller - Bitter, S. Mai, Senger, Kölle - Bakalorz, Stierlin - Ajani, Ekene, Stoppelkamp - Bouhaddouz

Dresden: Drljaca - Ehlers, Kammerknecht, Knipping - Will, Akoto - Weihrauch, A. Arslan, Hauptmann, J. Meier - Kutschke

MSV Duisburg vs. Dynamo Dresden, Übertragung: 3. Liga heute live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: MSV Duisburg vs. Dynamo Dresden

MSV Duisburg vs. Dynamo Dresden Wettbewerb: 3. Liga

3. Liga Spieltag: 8

8 Datum: 11. September 2022

11. September 2022 Anstoß: 13.00 Uhr

13.00 Uhr Ort: Schauinsland-Reisen-Arena, Duisburg

Schauinsland-Reisen-Arena, Duisburg TV: Magenta Sport

Livestream: Magenta Sport, OneFootball

Liveticker: SPOX

3. Liga: Die Tabelle am 8. Spieltag