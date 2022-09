In der 3. Liga stehen sich heute der SV Elversberg und der TSV 1860 München gegenüber. Hier könnt Ihr die Partie im Liveticker verfolgen.

Spitzenspiel in der 3. Liga! Tabellenführer TSV 1860 München kriegt es heute mit dem Tabellenzweiten SV Elversberg zu tun. Wer kann sich die Punkte sichern? SPOX bietet das Spektakel im Liveticker an.

Elversberg vs. TSV 1860 München: 3. Liga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Was gibt es Besseres im Fußball, als wenn der Tabellenerste auf den Tabellenzweiten trifft? Genau dies ist heute der Fall in der 3. Liga. Die Löwen führen die Tabelle mit 19 Punkten an und sind noch ungeschlagen. Aufsteiger Elversberg ist jedoch dicht dahinter und hat 16 Zähler.

Vor Beginn: Die Begegnung wird um 14 Uhr angepfiffen und in der Ursapharm-Arena an der Kaiserlinde (Elversberg) ausgetragen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zur Partie am 8. Spieltag der 3. Liga zwischen dem SV Elversberg und dem TSV 1860 München.

Elversberg vs. TSV 1860 München: 3. Liga heute im TV und Livestream

Die Partie der 3. Liga wird heute bei Magenta Sport im Pay-TV und im Livestream übertragen. Um 13.45 Uhr geht die Übertragung los, Tobi Schäfer kümmert sich um die Moderation, Julian Engelhard um den Kommentar. Auch bei OneFootball lässt sich das Spiel live und in voller Länge verfolgen. Dafür braucht Ihr jedoch kein Abo, sondern müsst einmal 2,99 Euro bezahlen.

Elversberg vs. TSV 1860 München, 3. Liga: Voraussichtliche Aufstellungen

Elversberg: Kristof - Fellhauer, Menke, Conrad, Neubauer - Jacobsen, Dürholtz - Feil, Rochelt - Woltemade, Schnellbacher

Kristof - Fellhauer, Menke, Conrad, Neubauer - Jacobsen, Dürholtz - Feil, Rochelt - Woltemade, Schnellbacher TSV 1860 München: Hiller - Lannert, Morgalla, Verlaat, Greilinger - Rieder - Lex, Y. Deichmann, Vrenezi, Boyamba - Lakenmacher

