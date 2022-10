BVB II vs. TSV 1860 München, Übertragung: 3. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Borussia Dortmund II empfängt den TSV 1860 München in der 3. Liga, geht dabei als klarer Außenseiter in die Begegnung. So könnt Ihr die 90 Minuten heute live im TV, Livestream und Liveticker miterleben.

Ungleiches Duell am 10. Spieltag der 3. Liga: Der TSV 1860 München gastiert am heutigen Samstag, den 1. Oktober auswärts in Dortmund, tritt dort gegen die zweite Mannschaft des BVB an. Anstoß im Stadion Rote Erde ist um 14 Uhr.

Die Westfalen liegen in der Tabelle nach neun Spieltagen auf dem drittletzten Platz, gehen als 18. somit als klarer Underdog in die 90 Minuten. 1860 dagegen befindet sich mit fünf Zählern Vorsprung zur zweiten Mannschaft des SC Freiburg auf dem zweiten Platz - punktgleich mit Spitzenreiter SV Elversberg.

BVB II vs. TSV 1860 München, Übertragung: 3. Liga heute live im TV und Livestream

Die Rechte an der Ausstrahlung der gesamten 3. Liga liegen auch diese Saison bei MagentaSport, dem Pay-TV-Angebot der Telekom. Dort könnt Ihr die Begegnung zwischen BVB II und 1860 München heute dementsprechend miterleben. Kommentiert wird das Aufeinandertreffen von Julian Engelhard, Moderator ist Thomas Wagner. Die Übertragung startet um 13.45 Uhr.

© getty 1860 München würde gerne in die 2. Bundesliga aufsteigen und ist auf Kurs.

Bei MagentaSport handelt es sich um einen kostenpflichtigen Dienst. Sofern Ihr Kunden bei der Telekom seid, zahlt Ihr im Jahresabo 4,95 Euro pro Monat und im Monatsabo 9,95 Euro pro Monat. Wichtig zu wissen ist hierbei aber auch: Das erste Jahr ist für Euch als Kunden erst einmal kostenfrei.

Als bisherige Nicht-Kunden der Telekom kostet Euch ein Jahresabo 9,95 Euro pro Monat und ein Monatsabo 16,95 Euro. Alle weiteren Informationen dazu erhaltet Ihr hier.

Nutzen lässt sich MagentaSport dann sowohl im TV als auch im Livestream: Zuhause auf dem Fernseher, online bei magentasport.de oder von unterwegs mit der MagentaSport-App auf dem Smartphone und Tablet.

BVB II vs. TSV 1860 München, Übertragung: 3. Liga heute im Liveticker

Ihr müsst nicht zwingend im TV und Livestream einschalten, um bei BVB II gegen 1860 heute stets auf dem Laufenden zu bleiben. Das könnt Ihr problemlos auch mit dem Liveticker von SPOX tun. Dort werdet Ihr während der 90 Minuten über alle wichtigen Szenen informiert.

BVB II vs. TSV 1860 München, Übertragung: 3. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Infos in der Übersicht

Begegnung: Borussia Dortmund II - TSV 1860 München

Borussia Dortmund II - TSV 1860 München Wettbewerb: 3. Liga

3. Liga Spieltag: 10

10 Datum: 1. Oktober 2022

1. Oktober 2022 Anstoß: 14.00 Uhr

14.00 Uhr Ort: Stadion Rote Erde, Dortmund

Stadion Rote Erde, Dortmund TV/Livestream: MagentaSport

Liveticker: SPOX

