Viktoria Köln empfängt heute Dynamo Dresden am 4. Spieltag der 3. Liga zum Meisterschaftsspiel. Wo Ihr die Partie heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt und alle weiteren Informationen zu der Übertragung der Partie findet Ihr hier.

Im Sportpark Höhenberg in Köln kommt es am heutigen Samstag, den 13. August, zum Aufeinandertreffen zwischen Viktoria Köln und Dynamo Dresden. Die Partie des 4. Spieltags der 3. Liga wird um 14.00 Uhr angepfiffen.

Viktoria Köln ist sechs Punkten aus drei Spielen in die neue Saison gestartet. Am ersten Spieltag musste sich die Mannschaft von Olaf Janßen noch Waldhof Mannheim geschlagen geben. Danach folgte ein knapper Sieg gegen Wehen Wiesbaden und ein deutliches 4:1 gegen Rot Weiß Essen. Mit einem weiteren Erfolg heute gegen Dynamo Dresden, könnte sich Viktoria Köln weiterhin oben in der Tabelle mitspielen.

Für Dynamo Dresden lief der Saisonstart ebenfalls nicht glatt. Der Absteiger aus der zweiten Liga sucht aktuell noch nach seiner Form. Nach dem Abstieg in die 3. Liga verpflichteten die heutigen Gäste mit Markus Anfang einen umstrittenen neuen Trainer, der seine Mannschaft von Spiel zu Spiel noch verbessern muss, wenn Dynamo den direkten Wiederaufstieg schaffen möchte.

© getty Wie schlägt sich Dynamo Dresden heute bei Viktoria Köln?

Viktoria Köln vs. Dynamo Dresden, Übertragung: 3. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die heutigen Duelle im Überblick

Spieltag Begegnung Datum Anstoß 4 SC Verl - TSV 1860 München Samstag, 13. August 14.00 Uhr 4 SV Elversberg - FSV Zwickau Samstag, 13. August 14.00 Uhr 4 BVB II - Rot Weiß Essen Samstag, 13. August 14.00 Uhr 4 SpVgg Bayreuth - VfL Osnabrück Samstag, 13. August 14.00 Uhr 4 FC Ingolstadt - 1. FC Saarbrücken Samstag, 13. August 14.00 Uhr 4 Viktoria Köln - Dynamo Dresden Samstag, 13. August 14.00 Uhr

Viktoria Köln vs. Dynamo Dresden, Übertragung: 3. Liga heute live im TV und Livestream

Live und in voller Länge seht Ihr die Partie zwischen Viktoria Köln und Dynamo Dresden heute ab 14.00 Uhr bei Magenta Sport. Schon eine Viertelstunde früher, um 13.45 Uhr, beginnt der Sender mit seiner Übertragung der Partie. Die Begegnung könnt Ihr bei Magenta Sport ebenfalls ab 13.45 Uhr in der Konferenz sehen.

Magenta Sport zeigt das Spiel zwischen Viktoria Köln und Dynamo Dresden heute auch live und vollumfänglich im Livestream. Ganze ohne Abonnement, seht Ihr die Partie alternativ bei OneFootball im Einzelstream. Alles weitere erfahrt Ihr hier.

Seid Ihr Kunden der Telekom ist für Euch ein Magenta-Sport-Abo günstiger und kostet 59,4 Euro im Jahr oder 9,95 Euro im Monat. Sonst schlägt das Abo bei Magenta Sport mit 16,95 Euro im Monat oder 119,4 Euro im Jahr zur Buche. Weitere Infos findet Ihr hier.

Viktoria Köln vs. Dynamo Dresden, Übertragung: 3. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Viktoria Köln: Voll - Koronkiewicz, L. Dietz, Greger, N. May - Fritz, Sontheimer - Risse, Philipp, Lankford - R. Meißner

Dynamo Dresden: Drljaca - Melichenko, Kammerknecht, Knipping, J. Meier - Will - C. J. Conteh, A. Arslan, Weihrauch, Borkowski - Kutschke

Viktoria Köln vs. Dynamo Dresden, Übertragung: 3. Liga heute im Liveticker

Die Begegnung zwischen Viktoria Köln und Dynamo Dresden könnt Ihr am heutigen Tag auch bei SPOX im Liveticker erleben. Hier geht es zum Liveticker von SPOX.

