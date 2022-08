TSV 1860 München vs. Hallescher FC, Übertragung: 3. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Besser hätte der Saisonstart in der 3. Liga für den TSV 1860 München nicht laufen können, man steht an der Tabellenspitze. Nun wartet am fünften Spieltag der Hallesche FC. Alle Informationen zur Übertragung live im TV und Livestream sowie zu Optionen im Livestream gibt es hier bei SPOX.

Vier Spiele, 12 Punkte, mit zwei Punkten Vorsprung an der Tabellenspitze: Für die Löwen läuft bisher alles nach Plan in der noch jungen Drittligasaison. Der Aufstiegsmitfavorit, der sich zu Beginn der Saison zwar dem BVB aus Dortmund im DFB-Pokal mit 0:3 geschlagen geben musste, wird soweit den eigenen Ansprüchen gerecht.

Der Hallesche FC derweil hat sich den Saisonstart sicherlich anders vorgestellt. Der 2:0-Erfolg am vergangenen Freitag gegen den Aufsteiger aus Oldenburg war der Dreier in der laufenden Spielzeit, die ersten drei Spiele gingen allesamt verloren. In der Zwischenbilanz bedeutet das Rang 14.

Der Favoritenstatus ist also klar verteilt, alles andere als ein Heimsieg der Sechziger wäre eine Überraschung. Ob es zu dieser kommt, könnt Ihr live im TV, Livestream und Liveticker mitverfolgen. Wie das möglich ist, erfahrt Ihr hier.

TSV 1860 München vs. Hallescher FC, 3. Liga: Alle Infos zum Spiel

Spiel: TSV 1860 München vs. Hallescher FC

TSV 1860 München vs. Hallescher FC Wettbewerb: 3. Liga

3. Liga Spieltag: 5

5 Datum: 19.08.2022

19.08.2022 Anpfiff: 19:00 Uhr

19:00 Uhr Ort: Stadion an der Grünwalder Straße, München

© getty Der TSV 1860 München präsentiert sich in dieser Saison als eine starke Einheit.

TSV 1860 München vs. Hallescher FC, Übertragung: 3. Liga heute live im TV und Livestream

Das Auftaktspiel des fünften Spieltags in der dritten Liga wird zwar im TV übertragen, allerdings besteht nur eine kostenpflichtige Option. Magenta Sport nämlich überträgt das Spiel live und in voller Länge. Ab 18.30 Uhr sendet der Kanal Livebilder, Ihr könnt Euch also bereits eine halbe Stunde vor Spielbeginn auf das Fußballwochenende einstimmen.

Der Sender der Telekom bietet ebenfalls einen Livestream an, der allerdings ebenfalls an ein Abonnement geknüpft ist.

Alle Bestandskundinnen und -kunden sparen beim zusätzlichen Abo von Magenta Sport bares Geld, für jene werden für ein Jahresabo 4,95 Euro im Monat fällig, für ein einzelnes Monatsabo kostet das Ganze 9,95 Euro. Teurer wird es für extern Interessierte: Dann kostet das Jahresabo 9,95 Euro monatlich, ein Monatsabo gibt es für 16,95 Euro.

Eine weitere Option gibt es im Livestream von OneFootball. Über die Plattform sind Spiele auch einzeln buchbar.

TSV 1860 München vs. Hallescher FC, Übertragung: 3. Liga heute im Liveticker

Sollte Euch keine der genannten Optionen zusagen, gibt es eine weitere überzeugende Lösung: Den Liveticker von SPOX. Dort verpasst Ihr garantiert keine wichtige Aktion im Spiel.

TSV 1860 München vs. Hallescher FC, 3. Liga: Die Tabelle vor dem 5. Spieltag