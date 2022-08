MSV Duisburg vs. Rot Weiß Essen, Übertragung: 3. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Die 2. Spielrunde der 3. Liga wird heute mit einem Derby zwischen dem MSV Duisburg und Rot-Weiß Essen eröffnet. SPOX verrät Euch, wie Ihr die Partie live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt.

Nachdem am vergangenen Wochenende aufgrund des DFB-Pokals in der 3. Liga keine Meisterschaftsspiele ausgetragen wurden, geht es an diesem Wochenende wieder weiter. Am heutigen Freitag, den 5. August, eröffnen der MSV Duisburg und Rot-Weiß Essen den 2. Spieltag. Das erste Derby zwischen den beiden Revierklubs seit mehr als 15 Jahren wird um 19 Uhr angepfiffen. Als Austragungsort dient die Schauinsland-Reisen-Arena in Duisburg.

Der Aufsteiger aus Essen ist mit einer 1:5-Klatsche gegen den Mitaufsteiger SV 07 Elversberg in die neue Spielzeit gestartet. Duisburgs Auftaktspiel gegen Osnabrück war zwar um einiges ausgeglichener, nichtsdestotrotz blieben auch die Zebras ohne Punkt (0:1).

MSV Duisburg vs. Rot Weiß Essen, Übertragung: 3. Liga heute live im TV und Livestream

Magenta Sport besitzt auch in dieser Saison die Übertragungsrechte an der kompletten 3. Liga und übernimmt daher heute die Übertragung der Partie MSV Duisburg gegen Rot-Weiß Essen. Die Vorberichte zum Derby werden um 18.30 Uhr ausgestrahlt, danach wird die komplette Partie gezeigt.

Wer den Anbieter der Telekom nutzen möchte, braucht unbedingt ein Abonnement. Wie hoch der Preis dafür ist, hängt davon ab, ob man Kunde bei der Telekom ist oder nicht. Telekom-Kunden zahlen nämlich 4,95 Euro je Monat im Jahresabo oder 9,95 Euro je Monat im Monatsabo. Nicht-Telekom-Kunden hingegen müssen entweder 9,95 Euro monatlich für das Jahresabo oder 16,95 Euro monatlich für das Monatsabo hinblättern.

Neben Magenta Sport bietet auch OneFootball das Derby zwischen Duisburg und Essen an. Anders als bei Magenta Sport braucht Ihr für OneFootball jedoch kein Abo, eine einmalige Zahlung in Höhe von 2,99 Euro genügt.

MSV Duisburg vs. Rot Weiß Essen, Übertragung: 3. Liga heute im Liveticker

Darüber hinaus tickert SPOX die Begegnung live und detailliert mit. So wisst Ihr ständig darüber Bescheid, was auf dem Rasen in Duisburg passiert.

Hier geht es zum Liveticker des Spiels zwischen dem MSV Duisburg und Rot-Weiß Essen.

