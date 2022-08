Der MSV Duisburg und Rot-Weiß Essen eröffnen heute den 2. Spieltag in der 3. Liga. SPOX begleitet das Derby im Liveticker.

Die 3. Liga hält zum Auftakt des 2. Spieltags ein Derby bereit: Der MSV Duisburg empfängt Rot-Weiß Essen. Hier gibt es die 90 Minuten im Liveticker zu verfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

MSV Duisburg vs. Rot Weiß Essen: 3. Liga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Sowohl der MSV als auch die Essener sind mit Niederlagen in die Liga-Saison gestartet. Die Duisburger verloren beim VfL Osnabrück 0:1, RW unterlag dem SV Elversberg Zuhause haushoch 1:5. Wer punktet heute? Vielleicht ja beide?

Vor Beginn: Nach dem Auftakt am vergangenen Wochenende geht es in der 3. Liga jetzt mit Spieltag zwei weiter. Den Anfang machen dabei der MSV Duisburg und Rot-Weiß Essen mit ihrem direkten Aufeinandertreffen. Revierderby! Anstoß ist um 19 Uhr, zur Sache geht es in der Duisburger Schauinsland-Reisen-Arena.

Vor Beginn: Willkommen im Liveticker!

MSV Duisburg vs. Rot Weiß Essen: 3. Liga heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

MSV Duisburg: V. Müller - Bitter, S. Mai, Senger, Kölle - Bakalorz, Ma. Frey - Ajani, Stoppelkamp, Ekene - Bouhaddouz

V. Müller - Bitter, S. Mai, Senger, Kölle - Bakalorz, Ma. Frey - Ajani, Stoppelkamp, Ekene - Bouhaddouz Rot-Weiß Essen: Golz - Plechaty, Heber, Bastians, Römling - Tarnat, Eisfeld - Ennali, Harenbrock, Young - Berlinski

MSV Duisburg vs. Rot Weiß Essen: 3. Liga heute im Liveticker

Live miterleben könnt Ihr die 3. Liga und somit auch den MSV Duisburg gegen Rot-Weiß Essen bei MagentaSport. Der Pay-TV-Sender der Telekom hält die Rechte an dem Wettbewerb und geht zum heutigen Revierderby um 18.30 Uhr auf Sendung. Moderator ist Thomas Wagner, Experte Martin Lanig. Als Kommentator im Einsatz: Christian Straßburger.

MagentaSport kostet Euch als Nicht-Telekom-Kunden im Monatsabo monatlich 16,95 Euro oder im Jahresabo monatlich 9,95 Euro. Falls Ihr einen laufenden Telekom-Vertrag habt, zahlt Ihr für MagentaSport 4,95 Euro (Monatsabo) oder 9,95 Euro (Jahresabo) pro Monat. Zugriff auf MagentaSport erhaltet Ihr nicht nur mit Eurem Telekom-Receiver, sondern auch am TV-Gerät via App, auf dem Smartphone oder Tablet via App oder am PC per Livestream.

3. Liga: Duelle am 2. Spieltag