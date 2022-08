In der 3. Liga empfängt der Hallesche FC zum Sachsen-Derby Dynamo Dresden. Wer gewinnt? Hier lässt sich die Partie im Liveticker verfolgen.

Hallescher FC gegen Dynamo Dresden: In der 3. Liga findet heute das Ost-Derby statt. Verfolgen kann man es hier bei SPOX im Liveticker.

Hallescher FC vs. Dynamo Dresden: 3. Liga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Beide Mannschaften sind mit einer Pleite in die Drittliga-Saison gestartet. Aufsteiger Dynamo verlor 3:4 gegen 1860 München, während Halle vom FSV Zwickau mit einem 2:3 in die Knie gezwungen wurde. Der 1. Spieltag fand vor zwei Wochen statt, vergangenes Wochenende wurde die Liga vom DFB-Pokal unterbrochen. Dresden schied gegen den VfB Stuttgart aus (0:1), Halle nahm gar nicht erst an der 1. Runde teil.

Vor Beginn: Ost-Derby am 2. Spieltag der 3. Liga! Der Hallesche FC empfängt Dynamo Dresden heute im Leuna Chemie Stadion. Der Startschuss fällt dort um 14 Uhr.

Vor Beginn: Hallo und willkommen im Liveticker!

Hallescher FC vs. Dynamo Dresden: 3. Liga heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Hallescher FC: Gebhardt - Vollert, Nietfeld, Reddemann - Kreuzer, Deniz, Landgraf, Hug - Zimmerschied, Gayret - Müller

Gebhardt - Vollert, Nietfeld, Reddemann - Kreuzer, Deniz, Landgraf, Hug - Zimmerschied, Gayret - Müller Dynamo Dresden: Drljaca - Melichenko, Kammerknecht, Knipping, Park - Will - Conteh, Arslan, Kade, Borkowski - Kutschke

Hallescher FC vs. Dynamo Dresden: 3. Liga heute live im TV und Livestream

Die Rechte an der Ausstrahlung der gesamten 3. Liga liegen bei MagentaSport, dem Pay-TV-Angebot der Telekom. Dort könnt Ihr die Begegnung zwischen Halle und Dresden heute miterleben. Übertragungsstart ist um 13.45 Uhr, Moderator ist Stefanie Blochwitz, Andreas Mann kommentiert.

Bei MagentaSport handelt es sich um einen kostenpflichtigen Dienst. Sofern Ihr Kunden bei der Telekom seid, zahlt Ihr im Jahresabo 4,95 Euro pro Monat und im Monatsabo 9,95 Euro pro Monat. Als Nicht-Kunden bei der Telekom kostet Euch ein Jahresabo 9,95 Euro pro Monat und ein Monatsabo 16,95 Euro pro Monat.

Abgesehen von MagentaSport seht Ihr die Partie aber auch live im Free-TV. Der MDR geht nämlich ebenso live im TV und Livestream auf Sendung.

